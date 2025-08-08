Crowdinvesting Italia: Il mercato è maturo e sta selezionando i player più solidi

Il numero di piattaforme autorizzate ai sensi del Regolamento ECSP è salito a 42, segnando un aumento del 27% su base annua. Alcuni comparti, come l’equity immobiliare, hanno mostrato performance robuste, crescendo del 32%. Il segmento del lending alle imprese, pur in un contesto di flessione generale, ha mantenuto volumi significativi, raccogliendo 142 milioni di euro con rendimenti medi che hanno superato il 10%. In questo scenario dinamico, Ener2Crowd ha contribuito con 16,6 milioni di euro nell’ultimo anno, affermandosi tra i principali attori del settore. Niccolò Sovico, CEO e co-fondatore di Ener2Crowd (nella foto), osserva che «Il rallentamento attuale è parte di una fase ciclica fisiologica, non un’inversione di tendenza. Il mercato sta selezionando i player più solidi e premiando progetti ad alto impatto con ritorni certi». Questo sottolinea una svolta verso la qualità e la sostenibilità all’interno del settore.
A influire sul mercato, peraltro, sono anche fattori esterni: un quadro regolatorio che appare complesso e una fiscalità che non si allinea ancora con quella di altri strumenti di investimento.
Sovico aggiunge che «Serve una riforma fiscale che permetta la compensazione delle minusvalenze e l’inclusione nei regimi agevolati come i PIR», evidenziando l'urgenza di un intervento legislativo mirato a sostenere la crescita. Ener2Crowd ha identificato quattro leve strategiche fondamentali per la ripresa e l’ulteriore sviluppo del settore, pilastri su cui costruire il futuro del crowdinvesting:
- La fiducia, consolidata tramite la certificazione ESG;
- Il forte focus sul real estate sostenibile e sull’energy lending;
- La valorizzazione dei segmenti a più alto valore aggiunto;
- Lo sviluppo di strumenti secondari per incrementare la liquidità del mercato. Paolo Baldinelli, Executive Chairman e co-fondatore di Ener2Crowd, conclude che il crowdinvesting italiano sta entrando in una nuova fase: qui la qualità, la trasparenza e l’impatto ambientale guideranno sempre più l’allocazione dei capitali, anche quelli provenienti da investitori istituzionali.
Questo segna un orizzonte in cui la finanza si intreccia sempre più strettamente con la sostenibilità.
Clicca per ingrandire l'immagine
marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -