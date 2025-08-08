Crowdinvesting Italia: Il mercato è maturo e sta selezionando i player più solidi



Il numero di piattaforme autorizzate ai sensi del Regolamento ECSP è salito a 42, segnando un aumento del 27% su base annua. Alcuni comparti, come l’equity immobiliare, hanno mostrato performance robuste, crescendo del 32%. Il segmento del lending alle imprese, pur in un contesto di flessione generale, ha mantenuto volumi significativi, raccogliendo 142 milioni di euro con rendimenti medi che hanno superato il 10%. In questo scenario dinamico, Ener2Crowd ha contribuito con 16,6 milioni di euro nell’ultimo anno, affermandosi tra i principali attori del settore. Niccolò Sovico, CEO e co-fondatore di Ener2Crowd (nella foto), osserva che «Il rallentamento attuale è parte di una fase ciclica fisiologica, non un’inversione di tendenza. Il mercato sta selezionando i player più solidi e premiando progetti ad alto impatto con ritorni certi». Questo sottolinea una svolta verso la qualità e la sostenibilità all’interno del settore.

A influire sul mercato, peraltro, sono anche fattori esterni: un quadro regolatorio che appare complesso e una fiscalità che non si allinea ancora con quella di altri strumenti di investimento.



Sovico aggiunge che «Serve una riforma fiscale che permetta la compensazione delle minusvalenze e l’inclusione nei regimi agevolati come i PIR», evidenziando l'urgenza di un intervento legislativo mirato a sostenere la crescita. Ener2Crowd ha identificato quattro leve strategiche fondamentali per la ripresa e l’ulteriore sviluppo del settore, pilastri su cui costruire il futuro del crowdinvesting:

- La fiducia, consolidata tramite la certificazione ESG;

- Il forte focus sul real estate sostenibile e sull’energy lending;

- La valorizzazione dei segmenti a più alto valore aggiunto;

- Lo sviluppo di strumenti secondari per incrementare la liquidità del mercato. Paolo Baldinelli, Executive Chairman e co-fondatore di Ener2Crowd, conclude che il crowdinvesting italiano sta entrando in una nuova fase: qui la qualità, la trasparenza e l’impatto ambientale guideranno sempre più l’allocazione dei capitali, anche quelli provenienti da investitori istituzionali.



Questo segna un orizzonte in cui la finanza si intreccia sempre più strettamente con la sostenibilità.