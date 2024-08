Clima impazzito mette in ginocchio la logistica globale: ecco come prepararsi



Il settore della logistica si trova ad affrontare una sfida sempre più pressante: il cambiamento climatico. Secondo il rapporto annuale sui rischi per il 2024 di Everstream Analytics, gli incidenti legati al meteo saranno le principali cause d'interruzione per le catene di approvvigionamento nell'anno in corso. Il report, che combina intelligenza umana e AI, evidenzia come eventi meteorologici estremi stiano già impattando significativamente sul commercio globale.