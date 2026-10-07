Perché l’AI nel workplace sta cambiando il benessere dei dipendenti in Italia



A livello globale, il 29 % dei knowledge worker dichiara di avere un rapporto “sano” con il lavoro, un miglioramento di otto punti rispetto al 2025. In Italia la percentuale si ferma al 22 %, ma segnala una leggera ripresa. La pressione resta alta: l’86 % dei professionisti ha vissuto cambiamenti organizzativi nell’ultimo anno e il 67 % ritiene rischioso cambiare azienda in questo momento; in Italia la soglia scende al 60 %. L’adattamento è la parola d’ordine. Il 69 % dei lavoratori globali vede la tecnologia come una spinta positiva, mentre il 60 % afferma che l’AI ha migliorato la propria vita. In Italia, il 56 % registra lo stesso beneficio e il 68 % ritiene che la tecnologia sia più avanzata rispetto a due anni fa. Questi dati evidenziano che l’adozione AI nelle aziende è ormai una realtà consolidata: il 47 % dei dipendenti la utilizza quotidianamente, contro il 32 % in Italia. Le aziende più performanti riescono a distinguersi grazie a un’esperienza fluida per i dipendenti. Il 70 % dei business leader globale ritiene che l’esperienza tecnologica dei dipendenti sia un differenziatore chiave, mentre quasi due su tre credono che un’esperienza insoddisfacente indebolisca la capacità di trattenere i talenti.











In questo contesto, i CIO e i team IT assumono un ruolo strategico, creando ambienti in cui AI, dispositivi affidabili e strumenti integrati riducono le frizioni. I risultati del rapporto rivelano anche quali fattori spingono i professionisti a restare. Il 73 % dei knowledge worker a livello globale afferma che un’azienda che investe nella propria crescita sarebbe più attraente. In Italia, il 64 % condivide questo sentimento, indicando che gli investimenti nella formazione aumentano la fiducia nel futuro. Inoltre, la disponibilità di tecnologie efficaci è il secondo fattore più importante per un rapporto positivo con il lavoro, confermando la crescente influenza dei CIO. - I dipendenti con un rapporto sano sono sei volte più propensi a lavorare in aziende ad alta performance; - Il 49 % dei professionisti italiani utilizza gli strumenti di AI almeno una volta a settimana; - Il 68 % dei giovani della Gen Z in Italia ha avviato attività professionali parallele, una mossa difensiva contro l’incertezza; - Il 44 % dei lavoratori che impiegano agenti AI teme che il proprio ruolo diventi più difficile da definire; - Il 76 % dei knowledge worker italiani nella “Healthy WRI Zone” ritiene che l’azienda fornisca gli strumenti necessari per avere successo.





L’AI è passata da elemento dirompente a fonte di resilienza. Chi la usa regolarmente sente di avere più controllo sulla propria carriera, anche se la percezione di un ruolo più complesso aumenta la consapevolezza dell’importanza delle competenze umane. In Italia, il 48 % di chi utilizza agenti AI pensa che il proprio ruolo diventerà più difficile da definire, rispetto al 33 % di chi usa solo AI generativa. Un’osservazione ironica: sembra quasi che le macchine non abbiano ancora imparato a preparare il caffè, ma sono già brave a farci sentire più sicuri del nostro futuro professionale.

In sintesi, l’adozione dell’AI non è più un optional. Le imprese che vogliono trattenere i migliori talenti devono investire in una esperienza tecnologica dei dipendenti senza intoppi, garantire formazione continua e rafforzare la fiducia nella leadership. Solo così potranno trasformare l’incertezza in un’opportunità di crescita condivisa.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 07/10/2026



