Le promesse di Le Pen salvano i mercati finanziari globali mentre la FED prepara la prossima mossa



Questo ritorno della tensione in Medioriente, con il sostegno dell'Iran, getta un'ombra sulla stabilità delle catene di approvvigionamento energetico. Il "Morning Bid" di Reuters, curato da Rocky Swift, descrive un quadro dove l'ottimismo per gli utili societari deve fare i conti con la realtà dei conflitti geopolitici.

Le tensioni tra Washington e Teheran non accennano a diminuire. JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha spiegato che per mettere fine a una guerra che da otto mesi logora i mercati e spinge l'inflazione, l'Iran deve accettare una riduzione "significativa" della propria capacità di arricchimento nucleare. Donald Trump ha aggiunto una nota di scetticismo sulla leadership iraniana: "nessuno sa chi stia guidando il Paese" dopo l'uscita di scena di vari vertici. È quasi rassicurante pensare che, mentre noi cerchiamo logica nei grafici, forse nemmeno chi comanda sa bene cosa stia facendo.













Il paradosso francese e gli investimenti obbligazionari

In Europa, la protagonista inattesa è Marine Le Pen. Nonostante le preoccupazioni politiche, il suo piano di tagli alla spesa pubblica ha rassicurato chi gestisce investimenti obbligazionari in Francia. Il mercato dei titoli di stato ha reagito con un rally di sollievo, allontanando i rendimenti dai massimi toccati recentemente. Questa ventata di fiducia ha sostenuto l'euro e si è propagata ad altri mercati, offrendo ossigeno a un settore che teme costantemente la stretta delle banche centrali e l'instabilità fiscale.

Spostando lo sguardo oltreoceano, la politica monetaria FED resta il centro di gravità per i mercati finanziari globali. I Treasury hanno mostrato una buona tenuta dopo un'asta a tre anni che ha trovato una domanda solida. Oggi il governo statunitense testerà nuovamente l'appetito degli investitori con un'asta di titoli a dieci anni per un valore di 39 miliardi di dollari.



L'attenzione è però tutta rivolta ai verbali della FED e agli interventi dei suoi esponenti, nel tentativo di capire se il costo del denaro salirà ancora.

Le posizioni interne alla banca centrale americana appaiono variegate. Mary Daly e Jeff Schmid hanno espresso pareri non univoci sui prossimi passi. Oggi prenderanno la parola Christopher Waller, Neel Kashkari e Alberto Musalem. Le scommesse su un rialzo dei tassi a ottobre sono scese al 20,5% secondo il CME FedWatch, un crollo verticale rispetto al 51% di una settimana fa. Ma la vera partita si giocherà a dicembre, dove la probabilità di una stretta è vista all'84,5% dagli operatori.

I futures sugli indici europei viaggiano in territorio negativo: l'Euro Stoxx 50 cede lo 0,62%, il DAX perde lo 0,55% e il FTSE lo 0,25%. Al contrario, i contratti sull'indice S&P 500 provano a resistere con un timido progresso dello 0,08%.



La giornata è ricca di appuntamenti che potrebbero cambiare la direzione degli scambi:

- produzione industriale della Germania relativa al mese di agosto;

- indice anticipatore del Canada per il mese di settembre;

- riapertura dell'asta del debito pubblico tedesco con scadenza a sette anni;

- emissioni di titoli di stato nel Regno Unito a uno e cinque anni;

- pubblicazione dei verbali ufficiali della riunione FED del 15 e 16 settembre.

Questi dati macroeconomici, insieme ai numeri sul credito al consumo, forniranno la bussola per navigare in una sessione che si preannuncia nervosa. Le oscillazioni del petrolio e le mosse dei politici continuano a dettare legge, dimostrando che i mercati non amano i vuoti di potere, specialmente quando sono circondati da incertezze nucleari e promesse elettorali.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Economia

Articolo del 07/10/2026



