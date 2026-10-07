La rincorsa dell'Europa sull'AI vede solo UBS tra i giganti mondiali del settore bancario



JPMorgan Chase consolida il suo primato assoluto, distanziando i rivali americani e lasciando briciole ai competitor europei.

Mentre i gruppi del Nord America accelerano, l'Europa perde pezzi lungo la strada: HSBC è scivolata fuori dalla vetta, passando dall'ottavo all'undicesimo posto in un solo anno. Il rapporto di Evident, che analizza 50 istituti tra USA, Europa e Asia-Pacifico basandosi su dati pubblici, restituisce un'immagine chiara della trasformazione digitale bancaria.

Le prime cinque posizioni della classifica mostrano un dominio anglofono quasi totale:

- JPMorgan Chase;

- Capital One;

- Royal Bank of Canada;

- CommBank;

- Wells Fargo.

UBS si attesta al sesto posto, guadagnando una posizione rispetto alla rilevazione precedente. Eppure, nonostante il successo svizzero, la sensazione è che i banchieri europei passino ancora troppo tempo a discutere di regolamenti mentre i colleghi di Wall Street scrivono righe di codice.











Forse è per questo che le nostre app bancarie sembrano a volte progettate da qualcuno che odia segretamente la tecnologia.

L'adozione dell'AI nelle banche non riguarda solo la teoria ma si traduce in strumenti per scovare frodi, generare software internamente e assistere i consulenti nella gestione dei grandi patrimoni. Dal 2021 sono stati censiti oltre 1.100 casi d'uso concreti tra i principali gruppi mondiali. Il ritmo è vertiginoso: le capacità tecnologiche sono cresciute tre volte più velocemente nell'ultimo anno rispetto al triennio precedente.

"Questo è stato l'anno in cui l'AI nel settore bancario è passata su scala industriale" ha dichiarato Alexandra Mousavizadeh, co-CEO e cofondatrice di Evident.

Contrariamente alle previsioni più cupe, l'automazione non sta portando a licenziamenti di massa negli istituti che guidano la classifica. Al contrario, le banche al vertice continuano ad assumere specialisti e a trasformare i ruoli esistenti. I dati indicano che le assunzioni per l'implementazione del software sono cresciute del 4,3% nell'ultimo anno.





Morgan Stanley, per esempio, sta sfruttando la sua piattaforma DevGen.AI per liberare oltre un milione di ore di lavoro degli sviluppatori, ma non ha ridotto il personale IT. Allo stesso modo, lo strumento STAAT Insights di UBS permette ai consulenti di risparmiare circa 1.200 ore settimanali complessive.

Esiste però chi ha scelto una strada diversa: Standard Chartered, che ha sede a Londra, ha annunciato il taglio di circa 7.800 posti nel back office entro il 2030, puntando tutto sull'efficienza delle macchine.

Le banche europee occupano stabilmente la fascia centrale della classifica: Lloyds Banking Group si trova al quindicesimo posto, NatWest al diciassettesimo e Barclays è salita fino alla diciannovesima posizione.

Il ritorno economico degli investimenti inizia a farsi concreto: dodici istituti riportano profitti legati all'AI. Lloyds ha comunicato che l'intelligenza artificiale generativa ha creato un valore di circa 50 milioni di sterline nel 2025, con una previsione di raddoppio per l'anno in corso.





"Con budget per l'AI ai massimi storici, le banche che sapranno dimostrare i ritorni manterranno i flussi di denaro verso i progetti giusti" ha affermato Daniel Shackleford Capel, responsabile del settore bancario di Evident.

Regolamentazione e tutele nel mercato europeo





La sicurezza dei dati e la trasparenza dei modelli rimangono temi caldi, specialmente sotto la giurisdizione dell'Unione Europea. L'80% delle banche leader ha già implementato tutele avanzate per monitorare le risposte degli algoritmi. La prudenza è d'obbligo: nell'UE l'uso dell'AI per valutare l'affidabilità creditizia è considerato ad alto rischio secondo l'AI Act.

Le norme per questi sistemi sono state rinviate a dicembre 2027, offrendo agli istituti di Milano, Parigi e Francoforte un po' di respiro per adeguarsi. Però il tempo corre veloce e restare indietro nella gestione dei dati potrebbe costare caro in termini di competitività globale.





"I ruoli stanno cambiando e alcuni non vengono rimpiazzati, ma le banche ai vertici del nostro indice stanno crescendo, e stanno aumentando gli organici" ha aggiunto Mousavizadeh.

La vera sfida per l'Europa sarà riuscire a trasformare la conformità normativa in un vantaggio competitivo, evitando che la burocrazia freni l'innovazione che gruppi come JPMorgan Chase stanno portando avanti con investimenti massicci. Nel 2027 l'indice di Evident introdurrà un nuovo parametro per misurare i risultati concreti ottenuti, rendendo ancora più difficile nascondersi dietro semplici annunci di facciata.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 07/10/2026



