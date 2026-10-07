La puntualità tedesca è un ricordo: ecco perché l'82% delle aziende riceve pagamenti in ritardo



Si tratta di un lieve incremento rispetto all'81% dell'anno precedente, ma è il dato più critico registrato dal 2019. C'è un paradosso in questa dinamica. Se da un lato aumentano i soggetti coinvolti, dall'altro la durata dell'attesa si accorcia leggermente. La media è scesa a 30,2 giorni, contro i 31,8 del 2025. Siamo lontani dai 40 giorni del periodo pre-pandemico, eppure la sensazione di incertezza resta palpabile tra gli uffici amministrativi di Berlino e Francoforte. La gestione del credito commerciale mostra crepe profonde in alcuni comparti specifici. Il settore automotive sta vivendo un momento di sofferenza evidente. Qui l'attesa media per un bonifico è balzata a 45 giorni, un salto notevole rispetto ai 32,1 giorni di dodici mesi fa. Al contrario il comparto carta e packaging sembra vivere in una bolla di efficienza produttiva con una media di appena 19,5 giorni. Forse i produttori di scatole hanno capito qualcosa che ai costruttori di auto sfugge, o forse è solo fortuna geografica.

Il pericoloso effetto domino nelle filiere produttive

Non è solo una questione di cattiva volontà.











I ritardi nascono spesso dalle oggettive difficoltà finanziarie dei clienti. Il dato che preoccupa maggiormente riguarda la propagazione del rischio. Il 33% delle imprese ammette che i propri debitori non pagano perché, a loro volta, attendono soldi da altri. Questo meccanismo a catena è cresciuto di dieci punti percentuali in un anno. La liquidità scarseggia e la colpa viene rimbalzata da un anello all'altro della catena del valore. Le piccole realtà sono quelle che rischiano di restare schiacciate. Il 15% delle società dichiara che i crediti scaduti da oltre sei mesi rappresentano ormai almeno il 2% del fatturato annuo. Una soglia che mette a dura prova la stabilità dei bilanci. Le insolvenze aziendali in Germania sono in costante aumento dal 2022. Le previsioni fornite da Coface indicano un ulteriore incremento del 5% per il 2026. La protezione del cash flow diventa una strategia di sopravvivenza piuttosto che una scelta di gestione.

Pietro Vargiu, Country Manager Coface Italia, commenta: “I dati sui pagamenti in Germania restituiscono un quadro ancora complesso: la ripresa dell’economia non si è ancora tradotta in un miglioramento concreto per le imprese, che continuano a confrontarsi con ritardi diffusi e un livello elevato di insolvenze.

Particolarmente significativo è il rischio di un effetto domino lungo le filiere, perché le difficoltà di pagamento di un’azienda possono rapidamente ripercuotersi su clienti e fornitori, inclusi quelli italiani. In questo contesto, monitorare la solidità finanziaria delle controparti e proteggere il proprio cash flow diventa sempre più importante per tutelare la continuità del business e affrontare con maggiore sicurezza una fase economica che resta incerta ”.





Cosa aspettarsi per il 2027 tra fiducia e nuovi mercati

Lo sguardo verso il futuro è timidamente ottimista. Il 25% delle imprese tedesche confida in un miglioramento delle condizioni di business per il 2027. Per molti la tempesta del 2026 sarà solo un ricordo. Resta una larga fetta di scettici che preferisce non sbilanciarsi. La fiducia si ferma però ai confini nazionali o, al massimo, continentali. Il 74% degli intervistati vede nella Germania il mercato principale per le opportunità future. Seguono l'Unione Europea e il Regno Unito.



I giganti mondiali perdono fascino agli occhi dei manager tedeschi. Gli Stati Uniti sono indicati come mercato di sbocco solo dal 4% delle aziende. Due anni fa la percentuale era quasi quadrupla. Pesa l'ombra dei dazi americani. La Cina scivola addirittura all'1%. La concorrenza di Pechino è diventata troppo aggressiva per essere considerata ancora una terra di conquista semplice. Le barriere commerciali stanno ridisegnando le rotte dell'export. I problemi veri restano però tra le mura di casa:

- costi operativi elevati legati a energia e burocrazia;

- domanda interna che stenta a ripartire;

- incertezza politica che frena gli investimenti;

- prezzi delle materie prime ancora instabili;

- nuove restrizioni nel settore del commercio estero. La crescita del PIL potrebbe dare una boccata d'ossigeno. Ma è una ripresa drogata dal debito pubblico e frenata dai costi salariali crescenti. Anche con l'adozione di nuove tecnologie come l'AI o lo sviluppo dell'eCommerce, il rischio di credito non sparirà magicamente.



La solidità finanziaria rimane un obiettivo da inseguire con pazienza, sperando che la puntualità torni di moda prima che le riserve finiscano.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 07/10/2026



