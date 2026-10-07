FTSE MIB crolla del 2,5%: perché le banche italiane stanno perdendo terreno



L'energia, ancora costosa, ha tenuto alta l'attenzione sull'inflazione, mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno aggiunto un pizzico di nervosismo.

Il comparto bancario ha risentito per primo: UniCredit, MPS, Intesa Sanpaolo e BPER Banca hanno registrato perdite tra il 3,6% e il 4,2%. I rendimenti più alti hanno spinto gli investitori a rivalutare il profilo di rischio di queste "azioni bancarie italiane".

Il settore tecnologico non è stato risparmiato. Technoprobe è sceso del 6%, seguito da Prysmian (-4,7%) e STMicroelectronics (-4,1%). La discesa ha rispecchiato il deterioramento più ampio dei titoli tech, con i mercati che hanno reagito a segnali di rallentamento globale.

Anche la difesa ha ceduto, con Leonardo in perdita del 2,6%. Al contempo, Stellantis ha rotto la tendenza, guadagnando l'1,4% grazie alle notizie europee su possibili restrizioni alle importazioni di veicoli ibridi cinesi, una mossa pensata per sostenere i produttori locali.













Il risultato è un quadro complesso per gli investitori B2B: il mercato finanziario italiano mostra segni di vulnerabilità, ma offre anche spunti per strategie di coping. La sfida sarà bilanciare l'esposizione al debito sovrano con le opportunità emergenti nei settori più resilienti.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 07/10/2026



