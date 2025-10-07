eCommerce B2B Italia: 278 miliardi di euro, ma la vera rivoluzione è frenata dallo scarso uso di dati e AI



Allo stesso tempo, la Customer Experience si posiziona come una leva competitiva irrinunciabile. Essa è fondamentale per distinguere l'offerta, rafforzare la fiducia e costruire relazioni durature con i clienti business. Nonostante questo, il percorso verso una piena maturità delle aziende B2B in Italia appare ancora in salita: ben tre quarti delle grandi imprese si trovano nelle fasi iniziali di un approccio che pone il cliente al centro, mentre solo il 14% ha raggiunto un livello veramente maturo in tal senso. La chiave per sbloccare l'integrazione tra la Customer Experience e il Digital Commerce nel B2B risiede nella condivisione e nella valorizzazione dei dati, il cui potenziale è ancora ampiamente inespresso. Una percentuale esigua di aziende, appena il 18%, effettua controlli regolari sulla qualità dei dati raccolti. Per il 65% delle imprese manca del tutto, o è solo sporadica, la raccolta di feedback sul servizio, sul prodotto o sull'intero processo d'acquisto. Inoltre, il 27% delle aziende non svolge alcuna analisi strutturata sui propri clienti, mentre il 53% si limita a un'interpretazione descrittiva.



Solo un ristretto 8% adotta logiche predittive o prescrittive, capaci di anticipare le esigenze future. Tra le tecnologie disponibili, meno della metà delle grandi imprese, precisamente il 46%, dispone di un CRM, riducendo di fatto la capacità di integrare dati fondamentali sui clienti e di proporre offerte veramente mirate. Questi spunti emergono dalla ricerca dell'Osservatorio B2B Digital Commerce & Experience del Politecnico di Milano, uno dei numerosi filoni investigativi degli Osservatori Digital Innovation della POLIMI School of Management che esplorano l'innovazione digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione. "Oggi, i buyer sono sempre più digitali, autonomi e orientati all’efficienza, con aspettative crescenti in termini di semplicità, rapidità e personalizzazione dell’esperienza", osserva Riccardo Mangiaracina, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio B2B Digital Commerce & Experience. "Le tecnologie digitali, e in particolare l’AI, abilitano nuove modalità di relazione nel B2B, dalla migliore capacità di aggiornare e condividere i cataloghi prodotti alla personalizzazione dell’offerta, fino all’efficientamento del ciclo ordine-pagamento.

La maturità digitale nel B2B, comunque, non è solo adozione di tecnologia: implica un cambiamento culturale, organizzativo e relazionale, una collaborazione strutturata con clienti e partner, un approccio data-driven alle decisioni e la piena sinergia tra canali digitali e relazione umana”. Paola Olivares, Direttrice dell’Osservatorio B2B Digital Commerce & Experience, sottolinea l'importanza di questi sviluppi. "In un contesto che evolve rapidamente, il B2B Digital Commerce diventa sempre più strategico, consolidandosi all’interno di modelli ibridi, dove digitale e relazione diretta, se opportunamente integrati, generano valore lungo tutta la relazione cliente-fornitore. La Customer Experience si afferma come leva competitiva imprescindibile per ascoltare attivamente e anticipare le esigenze dei clienti business. Le due dimensioni si alimentano a vicenda: il Digital Commerce abilita un’esperienza più fluida e multicanale, mentre una Customer Experience di qualità ne incentiva l’adozione e ne amplifica il valore nel tempo”. “Sono i dati a permettere al B2B Digital Commerce di diventare una leva relazionale e alle strategie di Customer Experience di abilitare una conoscenza profonda, coerente e aggiornata del cliente", spiega Sara Zagaria, Direttrice dell’Osservatorio B2B Digital Commerce & Experience, "ma il potenziale è in gran parte ancora inespresso nelle filiere italiane.

Non basta raccogliere dati, servono standard condivisi che ne garantiscano l’interoperabilità, un’integrazione fluida tra sistemi e processi e, soprattutto, una cultura data-driven che sappia interpretarli e trasformarli in azioni strategiche. Solo se connessi, i dati diventano il motore per costruire relazioni solide, durature e proficue”. Nel cuore del B2B Digital Commerce italiano del 2024, che ha visto il valore degli ordini gestiti in formato digitale toccare i già citati 278 miliardi di euro, la crescita è palpabile. Componenti essenziali di questo mercato sono le tecnologie più consolidate, come l'Electronic Data Interchange (EDI), largamente impiegata nei settori farmaceutico e del materiale elettrico. Il 25% delle imprese adotta oggi questa tecnologia, una percentuale che sale al 57% nelle grandi aziende. Accanto a questo, si osserva una crescente diffusione di canali digitali proprietari, dai portali aziendali agli eShop B2B, presenti in circa il 16% delle imprese italiane. I Marketplace B2B, invece, rimangono ancora poco diffusi in Italia, con una quota del 9%, un dato che li differenzia in modo netto dal panorama internazionale.



Per le grandi imprese, soluzioni come il Product Information Management (PIM), adottato dal 21%, e il Digital Asset Management (DAM), presente nel 18% dei casi, stanno diventando sempre più cruciali. Questi strumenti garantiscono che i dati relativi all'offerta aziendale siano costantemente aggiornati, coerenti e facilmente accessibili. Un ruolo basilare è rivestito anche dal Customer Relationship Management (CRM), che abilita una gestione integrata dei dati dei clienti e una personalizzazione avanzata delle proposte commerciali. Oggi questa tecnologia è presente solo nel 46% delle grandi aziende italiane. Questa limitata adozione frena significativamente il potenziale della Customer Experience e del B2B Digital Commerce, ostacolando l'integrazione di dati chiave come lo storico degli ordini, le preferenze e i comportamenti sui diversi canali digitali, e di conseguenza, la capacità di proporre offerte mirate e basate sui dati. Al di là della dimensione puramente tecnologica, l'aspetto culturale si rivela centrale per le relazioni B2B, spesso ancorate a modalità più tradizionali.



Tra le grandi aziende, il 28% segnala resistenze interne della rete di vendita. Queste si manifestano nel timore di perdere il controllo sulla relazione con il cliente, nella "gelosia" per i contatti o nella percezione di essere monitorati e potenzialmente sostituiti dalle piattaforme digitali. Per quanto riguarda i buyer, l'86% si sente a proprio agio nell'utilizzo di piattaforme digitali nella sfera privata, ma questa percentuale scende al 60% quando si tratta di acquisti aziendali. Chi utilizza gli strumenti digitali in ambito B2B con continuità, tuttavia, esprime soddisfazione, apprezzandone la rapidità dei processi e la varietà dell'offerta. È un chiaro segnale che piattaforme ben progettate possono essere un fattore abilitante nella trasformazione degli acquisti B2B. La maturità delle imprese italiane verso un modello "cliente-centrico" è in crescita nel 2025. Però, questo progresso si concentra soprattutto tra quelle aziende che avevano già intrapreso un percorso di trasformazione, raccogliendo oggi i benefici delle iniziative avviate negli anni scorsi.



Analizzando i cluster di maturità secondo il "B2B Digital Experience Maturity Model" elaborato dall’Osservatorio, emerge un quadro chiaro. - Un terzo delle grandi aziende, i cosiddetti "Explorer" (33%), non ha ancora una piena consapevolezza del valore di un approccio cliente-centrico: non personalizzano le comunicazioni e non dispongono di pratiche consolidate di collaborazione con i partner di filiera. - Il 39% è rappresentato dagli "Experimenter", che hanno avviato alcune iniziative organizzative, come una funzione aziendale dedicata alla CX, e tecnologiche, come la parziale adozione del CRM e delle Customer Data Platform. - Il 14% è costituito dagli "Adopter", con una governance più solida, spesso supportata dal top management, ma che mostrano limiti nell'utilizzo sistematico e strategico delle informazioni. - Solo un altro 14% delle grandi aziende rientra nella categoria degli "Strategic Deployer": queste sono imprese mature, dotate di un responsabile della CX, che stanno già lavorando o intendono lavorare sull'AI, personalizzano l'esperienza in base alle caratteristiche dei clienti e raccolgono feedback in maniera sistematica.



In circa la metà dei casi, hanno introdotto applicazioni mobile per abilitare interazioni bidirezionali con i partner B2B, sviluppando un approccio integrato e scalabile. Le piccole e medie imprese (PMI) mostrano un ritardo maggiore: il 68% si trova tra gli Explorer, il 18% tra gli Experimenter, l'11% tra gli Adopter e appena il 3% è classificabile come Strategic Deployer. L'adozione dell'Intelligenza Artificiale (AI) nel contesto della Customer Experience e del B2B Digital Commerce è ancora ai suoi esordi in Italia, ma con segnali di crescita promettenti. Negli ultimi dodici mesi, la quota di grandi aziende che ha avviato progetti in questo ambito è salita dall'8% al 14%. Metà delle imprese, il 53%, non ha ancora attivato progetti di AI, ma circa un terzo, il 33%, intende farlo nel breve periodo. Alcuni settori si distinguono per un maggiore dinamismo: il finance sta investendo in applicazioni a supporto dell'analisi del valore del cliente, mentre il siderurgico e l'elettromeccanica si concentrano sulla qualità delle informazioni di prodotto.



Nella maggior parte dei casi, l'adozione dell'AI rimane confinata a iniziative sperimentali e circoscritte, raramente trasformate in progetti strutturali e pervasivi. Le applicazioni più diffuse riguardano principalmente la gestione delle informazioni di prodotto e dei contenuti. Tra le grandi imprese che adottano l'AI, infatti, il 27% la impiega per la generazione automatica delle descrizioni di prodotto, il 22% per l'analisi e l'ottimizzazione dei contenuti e il 18% per le traduzioni multilingue. In futuro, i progetti più innovativi mirano ad aprire nuovi canali di comunicazione tra aziende e clienti B2B, rispondendo così alle esigenze crescenti dei buyer. In questa direzione, il 51% delle aziende che adotta l'AI intende investire in soluzioni di automazione e classificazione delle richieste di assistenza, mentre il 33% esplorerà l'uso di chatbot basati su AI generativa. Resta, ciononostante, molta strada da percorrere. Nel B2B, la disponibilità e la granularità dei dati sono spesso inferiori rispetto al B2C, limitando così l'accuratezza e la personalizzazione dei modelli di AI.



I progetti avviati sono spesso iniziative isolate, con il rischio concreto di creare compartimenti stagni informativi e ostacolare una vera scalabilità. A questo si aggiunge la carenza di competenze specialistiche, oltre alla difficoltà di accompagnare l'innovazione verso un reale cambiamento culturale e organizzativo.