Oracle ridisegna la Customer Experience con i nuovi Agenti AI: una spinta per il business



Ha lo scopo di sostenere i responsabili della CX nell'aumentare drasticamente l'efficienza operativa e costruire quelle relazioni durature con la clientela che sono il vero pilastro del successo. Tutto ciò è reso possibile attraverso l'automazione intelligente dei processi e l'analisi di dati profondamente interconnessi. “Gli agenti AI stanno trasformando il coinvolgimento dei clienti, passando da processi reattivi, manuali e complessi a strategie proattive e di grande valore che consentono alle organizzazioni di offrire esperienze di qualità su larga scala, accedere a nuovo business e aumentare la soddisfazione dei clienti,” ha evidenziato Chris Leone, executive vice president Applications Development di Oracle. Ha anche aggiunto che i “nuovi agenti AI di Oracle Fusion Applications aiutano i leader CX a offrire supporto personalizzato, rafforzare la fidelizzazione e identificare nuove opportunità di ricavo grazie a insight intelligenti e automazione agentica.” Gli agenti AI di Oracle, costruiti su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), sono progettati per essere subito operativi e integrati in maniera nativa nelle Oracle Fusion Applications, senza costi aggiuntivi.



La loro inserzione nei flussi di lavoro aziendali esistenti permette agli utenti di agire più velocemente e di prendere decisioni più informate. Tra i nuovi strumenti AI all'interno di Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), che fa parte delle Fusion Cloud Applications di Oracle, spiccano in vari ambiti: In ambito Marketing:

- Account Product Fit Agent: Aiuta i marketer a definire una priorità per i clienti con le maggiori probabilità di acquisto. Fa ciò identificando i soggetti più interessati attraverso il profilo cliente ideale (ICP), lo scoring predittivo, i dati di account e i segnali di engagement;

- Buying Group Definition Agent: Supporta la personalizzazione delle strategie in base al profilo di marketing o persona. Utilizza un algoritmo di mappatura dei titoli, identificando specifici ruoli di acquisto per settore e prodotto;

- Model Qualification Agent: Suggerisce il pubblico più adatto tramite modelli predittivi. Valuta inoltre se i dati disponibili corrispondono ai criteri, facilitando così il targeting e la personalizzazione dei contenuti.



Per le Vendite:

- Deal Advisor Agent: Permette ai venditori di trovare rapidamente competenze specifiche per concludere accordi più velocemente. Offre linee guida su prodotti, prezzi, referenze clienti e casi d’uso;

- Quote Assistant Agent: Fornisce risposte rapide e precise alle richieste di quotazione. Semplifica i preventivi e presenta informazioni rilevanti per accelerare le trattative;

- Product Recommendations Agent: Suggerisce opportunità di cross-selling e upsell. Analizza la cronologia, le preferenze e i dati di quotazione del cliente per raccomandare prodotti complementari o aggiuntivi;

- Quote Summaries Agent: Rende immediatamente comprensibili gli aspetti chiave di una trattativa. Fornisce sintesi dettagliate di preventivi, storico e prossime azioni;

- Contract Advisor Agent: Riassume in modo chiaro obblighi e termini principali dei contratti. Aiuta i venditori a comprenderne rapidamente i contenuti;

- Lead Advisor Agent: Offre panoramiche sulle opportunità da seguire.



Evidenzia comportamento, engagement, dettagli del profilo e account, con suggerimenti sulle migliori azioni da intraprendere. Nel Servizio Clienti:

- Triage Agent: Migliora i tempi di risposta e la gestione di volumi elevati di richieste. Analizza le segnalazioni per tipologia di prodotto, gravità, categoria e sentiment, e assegna le priorità;

- Self-Service Agent: Consente ai clienti di risolvere problemi in autonomia tramite portali web e app. Questo libera gli operatori, permettendo loro di concentrarsi su questioni a maggior valore aggiunto;

- Service Request Creation Agent: Converte automaticamente in segnalazioni azionabili le richieste provenienti da chat, telefonate o email. Facilita risposte rapide e contestualizzate;

- Work Order Agent: Automatizza la generazione di ordini di lavoro precompilati con attributi quali titolo, note, tipo, account e dettagli di contatto. Permette ai tecnici sul campo di arrivare già preparati alla risoluzione del problema;

- Service Request Clustering Agent: Analizza richieste simili per identificare problematiche ricorrenti e ridurre duplicazioni di segnalazioni.



Migliora così produttività e tempistiche di risoluzione;

- Escalation Prediction Agent: Analizza il sentiment delle richieste per prevedere quali potrebbero essere oggetto di escalation. Permette interventi proattivi. Le Oracle Fusion Cloud Applications rappresentano una suite integrata di applicazioni cloud basate sull'AI. Permettono alle organizzazioni di operare con maggiore celerità, prendere decisioni più intelligenti e contenere i costi. La loro architettura unificata e la potenza dell'AI mirano a consolidare la posizione di Oracle come leader nelle soluzioni aziendali, offrendo strumenti concreti per navigare la complessità del mercato moderno e costruire un vantaggio competitivo duraturo.