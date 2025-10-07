NetSuite Next: l'AI che fa il lavoro invisibile e migliora il business



Secondo Evan Goldberg, il fondatore e EVP di Oracle NetSuite, la direzione è chiara: rendere l'AI uno strumento concretamente pratico e profondamente integrato nella routine lavorativa. “NetSuite Next mette l'AI al servizio delle aziende, rendendola un'estensione naturale del loro modo di operare”, ha specificato Goldberg. Ha proseguito sottolineando: “Può fornire analisi potenti e completare in modo autonomo compiti complessi con affidabilità di livello enterprise. Ogni insight e azione si basa sui dati ed è regolata dai ruoli, dalle autorizzazioni e dalle policy su cui i nostri clienti fanno affidamento”. La sua visione parla di un'AI che non è solo smart, ma anche pienamente allineata con le esigenze e le strutture di sicurezza aziendali. Al centro di questa nuova esperienza utente c'è Ask Oracle, un assistente basato sul linguaggio naturale che permette di dialogare con l'intero sistema NetSuite usando frasi semplici, proprio come si farebbe con un collega.



Gli utenti possono interrogare i dati, avviare analisi e innescare azioni, ricevendo risposte contestualizzate, visualizzazioni interattive e, cosa fondamentale, chiare spiegazioni sul "come" e "perché" di ogni risultato. La sua intelligenza non si ferma qui: la portata di Ask Oracle si estende anche alle personalizzazioni e alle applicazioni partner sviluppate sulla SuiteCloud Platform, garantendo così un'esperienza utente coerente e senza interruzioni. L'attivazione di NetSuite Next è stata progettata per essere estremamente semplice. I clienti potranno infatti iniziare a sfruttarne i benefici premendo un singolo pulsante, senza la necessità di complicate migrazioni o interruzioni delle personalizzazioni già presenti. La piattaforma si appoggia sulla solida infrastruttura di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e combina in modo intelligente un modello di dati unificato con un'AI spiegabile e pienamente verificabile. Il tutto viene presentato attraverso il moderno e intuitivo Redwood Design System.



Questa architettura avanzata assicura che ogni azione intrapresa sia affidabile, trasparente e rispetti scrupolosamente i controlli di sicurezza già in uso, permettendo al sistema di identificare potenziali rischi e nuove opportunità con largo anticipo. La piattaforma NetSuite Next porta con sé una ricca dotazione di strumenti specifici per ottimizzare ogni aspetto del lavoro:

- AI Canvas: uno spazio di lavoro collaborativo e visivo completamente integrato in NetSuite, dove i team possono affrontare problemi complessi, sviluppare soluzioni innovative e attivare flussi di lavoro agentivi per trasformare i dati in azioni concrete e misurabili;

- Narrative summaries and insights: spiegazioni generate automaticamente all'interno di report e registrazioni, capaci di evidenziare in modo proattivo correlazioni importanti, rischi emergenti e opportunità inesplorate, consentendo agli utenti di anticipare i problemi e agire preventivamente;

- Agentic workflows: flussi di lavoro proattivi guidati dall'AI che automatizzano compiti complessi.



Questo include ad esempio le proposte di pagamento, la selezione dei fornitori più adatti o le riconciliazioni intricate, con la possibilità per l'utente di approvare le decisioni chiave o lasciare che gli agenti operino in piena autonomia per una maggiore efficienza;

- Document and knowledge integration: modelli linguistici avanzati, i cosiddetti LLM, impiegati per estrarre e validare con precisione informazioni vitali da documenti vari come fatture, contratti e file PDF, riducendo significativamente il lavoro manuale e trasformando la conoscenza frammentata in flussi di lavoro operativi e strategici. L'introduzione iniziale di NetSuite Next è attesa per i clienti in Nord America entro i prossimi 12 mesi, segnando un passo decisivo verso una nuova frontiera della gestione aziendale intelligente.