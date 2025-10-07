L'economia dei pagamenti accelera ma cambia passo: una svolta da 1.900 miliardi di dollari



Queste osservazioni emergono dal 23° Global Payments Report di Boston Consulting Group (BCG), intitolato "The Future Is (Anything but) Stable". L'analisi di BCG, basata sul suo modello proprietario e su un'attenta osservazione di oltre 60 economie — che rappresentano più del 90% del PIL mondiale — rivela tendenze regionali molto precise. L'America Latina si prepara a guidare la crescita nei prossimi cinque anni, con un tasso previsto del 7,9% annuo. Seguono il Medio Oriente e l'Africa con un robusto 6,8%. L'Europa mostrerà una crescita in linea con il Nord America, rispettivamente del 3,5% e del 3,4%. L'Asia-Pacifico, invece, si attesterà su un 3,3%. Il settore dei pagamenti sta chiaramente entrando in una fase di maggiore consapevolezza, con ritmi di crescita più misurati. Per gli operatori di mercato non è più sufficiente puntare soltanto sull'espansione dei volumi, perché diventa cruciale rafforzare la sostenibilità del business. Questo si traduce in un impegno costante su efficienza, profittabilità e resilienza, leve che l'innovazione tecnologica, come l'AI agentica, può e deve guidare.



Una tale tecnologia è decisiva per ottimizzare i processi e ridurre i costi. In Italia, le transazioni retail cresceranno nei prossimi cinque anni con un CAGR del 12,9%, un segnale evidente di un mercato dinamico che accelera su carte e wallet digitali.

Il panorama italiano, comunque, mostra qualche ritardo nei pagamenti istantanei rispetto ad altri Paesi europei. A ciò si aggiunge l'entrata in vigore della normativa europea che introduce l'obbligo per le banche della Verification of Payee (VoP) per tutti i bonifici. Questo rende essenziale rafforzare la compliance, la gestione del rischio e la cybersecurity, trasformando innovazione e nuove regole in veri e propri strumenti per creare valore e competitività. Il settore dei pagamenti in Italia è in profonda evoluzione, spinto dall'adozione crescente di soluzioni digitali e dalla rapida espansione dei canali eCommerce. Le transazioni retail, ovvero quelle avviate dai consumatori, sono passate da 6 miliardi nel 2019 a 11 miliardi nel 2024, registrando una crescita media annua del 16,7%.



Le proiezioni indicano che raggiungeranno i 20 miliardi entro il 2029. La carta di pagamento rimane lo strumento principale e rafforzerà ulteriormente la sua posizione, arrivando a coprire l'89% delle transazioni retail nel 2029. Se guardiamo al valore complessivo delle transazioni retail, il mercato passerà da circa 1.000 miliardi di dollari nel 2019 a oltre 2.000 miliardi nel 2029. La crescita è stata più sostenuta nel periodo 2019-2024, con un +9,4% annuo, ma sarà più moderata nel prossimo quinquennio, attestandosi a un +5,9% annuo. Ciò riflette le inevitabili vulnerabilità del contesto macroeconomico attuale. Parallelamente, si nota un'espansione dei portafogli digitali e una crescente adozione dei pagamenti istantanei che, pur rimanendo indietro rispetto a mercati più avanzati come l'Europa dell'Est o i Paesi nordici, stanno guadagnando terreno in maniera significativa anche sul nostro territorio. Stiamo entrando in un'epoca in cui crescita e complessità viaggiano affiancate. A fare la differenza saranno le aziende capaci di integrare profondamente le innovazioni nei propri modelli di business, nei processi operativi e, soprattutto, nelle proposte di valore offerte ai clienti.



La ricerca di BCG mostra come l'AI agentica sia pronta a trasformare radicalmente il mondo degli acquisti digitali. Negli Stati Uniti, l'81% dei consumatori prevede di utilizzare strumenti di questo tipo per lo shopping online in un futuro ormai prossimo. Questo cambiamento genererà oltre 1.000 miliardi di dollari di spesa, quasi la metà delle transazioni eCommerce totali.

Anche le valute digitali stanno vivendo una fase di rapida evoluzione. Le stablecoin, in particolare, hanno già raggiunto volumi di transazioni notevoli, pari a 26.000 miliardi di dollari. Nonostante ciò, soltanto l'1% di queste operazioni riguarda pagamenti reali; il loro utilizzo è ancora prevalentemente concentrato nel supporto al trading di criptovalute. Il 2024 ha segnato un altro anno di forte espansione per le fintech specializzate nei pagamenti, con ricavi che hanno toccato i 176 miliardi di dollari e un impressionante tasso di crescita annuo del 23%. Negli ultimi 25 anni, queste realtà hanno raccolto oltre 135 miliardi di dollari in equity funding e oggi rappresentano quasi la metà (45%) dei ricavi complessivi del settore fintech.



I player più dinamici in questo ambito stanno crescendo a un ritmo tre volte superiore rispetto agli incumbent tradizionali, accelerando così la trasformazione dell'intero ecosistema. Infine, i pagamenti account-to-account in tempo reale sono in forte crescita: nel 2024 i volumi globali sono aumentati del 40%, arrivando a rappresentare circa un quarto dei pagamenti retail digitali nel mondo. In mercati come l'India e il Brasile, questa soglia è già stata superata, con oltre il 50% delle transazioni processate in tempo reale. Le prospettive sono altrettanto promettenti per il Medio Oriente e l'Africa, dove i sistemi stanno ancora emergendo, ma si prevede che l'adozione supererà il 50% entro il 2030.