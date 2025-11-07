L'onda dell'AI frena Piazza Affari: i titoli più colpiti e le sorprese del listino italiano



L'azienda subisce la pressione delle incertezze legate ai futuri ritorni degli investimenti in AI, specialmente se rapportati alle ingenti spese in conto capitale necessarie per rimanere competitivi in un settore così dinamico. La cautela degli operatori è palpabile. Anche per Prysmian, la seduta si è chiusa con un calo del 4%. Gli investitori sembrano aver adottato un atteggiamento più cauto sulla durata degli attuali elevati profitti dell'azienda, con l'ipotesi che parte di essi possa essere stata sostenuta da eventi una tantum. Nonostante un solido aumento degli utili del 54,7% nei primi nove mesi dell'anno, il titolo Unipol ha ceduto il 3,8%. Questo è un esempio lampante di come il sentimento generale del mercato possa talvolta prevalere sui fondamentali positivi di una singola società. Iveco ha segnato un lieve calo, pur a fronte dell'approvazione, da parte del governo italiano, della sua cessione a Tata Motors. Questa operazione prevede la successiva dismissione dell'unità difesa di Iveco a favore di Leonardo, un movimento che ha generato effetti incrociati sul mercato.



Proprio Leonardo si è distinto in positivo, con un incremento dell'1,8%. L'azienda ha annunciato un balzo del 23,4% nei nuovi ordini, un dato che riflette il crescente investimento nel settore difesa da parte dei governi NATO in Europa quest'anno. È un chiaro segnale della rinnovata priorità data alla sicurezza e agli armamenti nel continente. La vera protagonista della giornata è stata però Banca MPS, le cui azioni sono schizzate in alto del 4,4%. La banca ha sorpreso il mercato con profitti del terzo trimestre superiori alle stime e, non da ultimo, ha innalzato le previsioni sull'outlook 2025. Una performance robusta che ha rincuorato gli operatori, proiettando una visione ottimistica per il futuro prossimo dell'istituto.