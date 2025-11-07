Il mistero del calo tecnologico: perché Wall Street trema senza un motivo apparente



Questa tendenza al ribasso si è estesa anche ai mercati asiatici con forte componente tecnologica, come il Nikkei in Giappone e il Kospi in Corea del Sud, che hanno registrato flessioni significative.

Questi cali, sebbene modesti se paragonati all'inarrestabile corsa degli ultimi mesi — il Nasdaq, per esempio, è cresciuto del 50% dai minimi di aprile — presentano una caratteristica inquietante. Non si intravede infatti un catalizzatore evidente o una ragione chiara che abbia interrotto il cammino trionfale delle azioni legate all'AI. Questa assenza di un motivo palese fa sorgere il dubbio che gli investitori, in massa, stiano cominciando a riconsiderare l'entusiasmo che ha alimentato il recente rally. Una considerazione che trova riscontro in una recente indagine di BofA condotta a ottobre, dove oltre la metà dei gestori di fondi ha espresso l'opinione che ci si trovi ormai in una vera e propria bolla azionaria legata all'AI.

Indizi di questa cautela potrebbero essere individuati nelle reazioni fortemente negative dei mercati ai piani di spesa per l'AI di Meta, o ai risultati, apparentemente molto solidi, di Palantir Technologies.



La situazione ricorda un periodo storico ben preciso: l'apice della bolla delle dot-com, che si manifestò senza alcun clamore o notizie sconvolgenti, ma piuttosto come una consapevolezza collettiva che le valutazioni azionarie fossero andate troppo oltre. I problemi che derivano da valutazioni tanto elevate sono paragonabili a un cielo limpido. Basta una piccola nuvola scura per renderlo non più perfettamente sereno. Così, con quotazioni estremamente gonfie, anche notizie minori o semplici cambiamenti nel sentiment possono provocare cadute significative dei mercati.

La mancanza dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, prevista per la giornata odierna ma sospesa a causa dello shutdown del governo, ha lasciato gli investitori a interpretare autonomamente il mutevole umore del mercato. In Asia, le cifre sul commercio cinese hanno sorpreso negativamente, con le esportazioni denominate in dollari che sono diminuite dell'1,1% a ottobre. Nonostante ciò, si prevede una stabilizzazione delle prospettive commerciali, grazie anche alla tregua sugli scambi concordata con gli USA la settimana precedente.





L'attenzione resta puntata su come le azioni tecnologiche si muoveranno verso il fine settimana. Nel frattempo, i mercati obbligazionari hanno reagito ai dati privati che mostrano un aumento inatteso dei licenziamenti negli Stati Uniti, aumentando la probabilità di futuri tagli ai tassi di interesse. In questo contesto di incertezza, alcuni asset rifugio, come lo yen, l'oro e il franco svizzero, hanno registrato un incremento di interesse durante la sessione asiatica, segnalando una crescente propensione alla cautela da parte degli investitori globali.