Eurozona: ad agosto la produzione di servizi è aumentata dello 0,1% su mese e dell'1,7% su anno

L'economia europea presenta un quadro dinamico, a tratti contraddittorio. I dati freschi sulla produzione di servizi, un pilastro essenziale per la salute finanziaria del continente, rivelano un andamento frammentato. Ad agosto 2025, la Eurozona ha mostrato un leggero incremento mensile, mentre l'UE ha registrato una modesta flessione. Questo scenario, delineato dalle prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, suggerisce una fase di consolidamento ma con direzioni non sempre convergenti. Più precisamente, la produzione di servizi destagionalizzata nell'area dell'euro è salita dello 0,1% nel confronto con luglio 2025.
Contemporaneamente, i Paesi dell'Unione Europea nel loro complesso hanno visto una diminuzione dello 0,2%. Un mese prima, a luglio, la crescita era stata più uniforme, con un aumento dello 0,3% sia nell'Eurozona che nell'UE. Il dato annuale, che confronta agosto 2025 con lo stesso mese del 2024, racconta invece una storia di espansione: un robusto +1,7% per la Eurozona e un +1,8% per l'UE. Questo testimonia un recupero significativo su base annua, mascherato in parte dalle fluttuazioni mensili più recenti.
Analizzando i singoli comparti dei settori dei servizi, il mese di agosto 2025 ha riservato tendenze divergenti all'interno dell'area dell'euro. Alcuni settori hanno frenato, altri hanno accelerato. Il settore del trasporto e stoccaggio ha segnato un calo dello 0,6%; I servizi di alloggio e ristorazione hanno mantenuto una sostanziale stabilità; L'informazione e comunicazione ha subito una contrazione dello 0,9%; Le attività immobiliari, d'altra parte, sono cresciute dello 0,9%; Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un incremento dello 0,1%;
- I servizi amministrativi e di supporto hanno visto un aumento dello 0,5%.
Nell'UE, il quadro settoriale mensile appare simile ma con alcune differenze degne di nota. Il trasporto e stoccaggio è calato dello 0,7%; I servizi di alloggio e ristorazione hanno avuto una lieve diminuzione dello 0,1%; L'informazione e comunicazione ha registrato un calo più marcato, dell'1,2%; Le attività immobiliari sono cresciute dell'1,2%; Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno subito un decremento dello 0,4%; I servizi amministrativi e di supporto sono aumentati dello 0,4%.
Le performance dei singoli Stati membri, per i quali sono disponibili dati, mostrano picchi e flessioni notevoli. Ad agosto 2025, su base mensile, gli aumenti più consistenti sono stati registrati in Grecia (+5,4%), Slovenia (+2,8%) e Francia (+0,7%). Al contrario, le diminuzioni più significative hanno interessato il Lussemburgo (-4,8%), la Romania (-2,4%) e la Danimarca (-1,9%).
L'Italia ha registrato una flessione dello 0,5%, mentre la Germania ha visto una contrazione dello 0,7%. La Francia, nel frattempo, ha fatto segnare un promettente +0,7%.
Guardando al confronto annuale, che mette a confronto agosto 2025 con agosto 2024, la produzione di servizi nella Eurozona ha evidenziato una crescita diffusa tra quasi tutti i settori:
- Il trasporto e stoccaggio è salito dello 0,8%;
- I servizi di alloggio e ristorazione hanno visto un incremento dell'1,5%;
- L'informazione e comunicazione ha mostrato un balzo notevole del 3,8%;
- Le attività immobiliari sono cresciute del 2,0%;
- Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un +0,7%;
- I servizi amministrativi e di supporto hanno segnato un aumento dell'1,1%.
Anche nell'intera UE, la tendenza annuale è stata prevalentemente positiva per i settori dei servizi.
Il trasporto e stoccaggio è aumentato dell'1,6%; I servizi di alloggio e ristorazione sono cresciuti dell'1,2%; L'informazione e comunicazione ha visto un robusto +3,5%; Le attività immobiliari sono aumentate del 2,0%; Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un incremento dello 0,9%; I servizi amministrativi e di supporto sono saliti dell'1,0%.
Nel confronto annuale tra gli Stati membri, si osservano differenze ancora più accentuate. La Grecia spicca con un impressionante +25,3%, seguita dalla Lituania (+7,9%) e dalla Danimarca (+6,0%). Queste performance eccezionali suggeriscono particolari dinamiche locali. Sul fronte opposto, si registrano diminuzioni significative in Ungheria (-4,5%), Malta (-3,1%) e Austria (-2,0%). Per quanto riguarda le principali economie europee, l'Italia ha mostrato un leggero calo dello 0,1%, la Germania ha conseguito un incremento dello 0,5% e la Francia ha registrato una crescita dell'1,5%.
Questa panoramica dettagliata evidenzia come la ripresa e la stabilità economica in Europa non siano un percorso uniforme, ma un complesso mosaico di tendenze settoriali e nazionali che meritano costante monitoraggio.
