Eurozona: ad agosto la produzione di servizi è aumentata dello 0,1% su mese e dell'1,7% su anno



Contemporaneamente, i Paesi dell'Unione Europea nel loro complesso hanno visto una diminuzione dello 0,2%. Un mese prima, a luglio, la crescita era stata più uniforme, con un aumento dello 0,3% sia nell'Eurozona che nell'UE. Il dato annuale, che confronta agosto 2025 con lo stesso mese del 2024, racconta invece una storia di espansione: un robusto +1,7% per la Eurozona e un +1,8% per l'UE. Questo testimonia un recupero significativo su base annua, mascherato in parte dalle fluttuazioni mensili più recenti.

Analizzando i singoli comparti dei settori dei servizi, il mese di agosto 2025 ha riservato tendenze divergenti all'interno dell'area dell'euro. Alcuni settori hanno frenato, altri hanno accelerato. Il settore del trasporto e stoccaggio ha segnato un calo dello 0,6%; I servizi di alloggio e ristorazione hanno mantenuto una sostanziale stabilità; L'informazione e comunicazione ha subito una contrazione dello 0,9%; Le attività immobiliari, d'altra parte, sono cresciute dello 0,9%; Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un incremento dello 0,1%;

- I servizi amministrativi e di supporto hanno visto un aumento dello 0,5%.



Nell'UE, il quadro settoriale mensile appare simile ma con alcune differenze degne di nota. Il trasporto e stoccaggio è calato dello 0,7%; I servizi di alloggio e ristorazione hanno avuto una lieve diminuzione dello 0,1%; L'informazione e comunicazione ha registrato un calo più marcato, dell'1,2%; Le attività immobiliari sono cresciute dell'1,2%; Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno subito un decremento dello 0,4%; I servizi amministrativi e di supporto sono aumentati dello 0,4%.

Le performance dei singoli Stati membri, per i quali sono disponibili dati, mostrano picchi e flessioni notevoli. Ad agosto 2025, su base mensile, gli aumenti più consistenti sono stati registrati in Grecia (+5,4%), Slovenia (+2,8%) e Francia (+0,7%). Al contrario, le diminuzioni più significative hanno interessato il Lussemburgo (-4,8%), la Romania (-2,4%) e la Danimarca (-1,9%).



L'Italia ha registrato una flessione dello 0,5%, mentre la Germania ha visto una contrazione dello 0,7%. La Francia, nel frattempo, ha fatto segnare un promettente +0,7%.

Guardando al confronto annuale, che mette a confronto agosto 2025 con agosto 2024, la produzione di servizi nella Eurozona ha evidenziato una crescita diffusa tra quasi tutti i settori:

- Il trasporto e stoccaggio è salito dello 0,8%;

- I servizi di alloggio e ristorazione hanno visto un incremento dell'1,5%;

- L'informazione e comunicazione ha mostrato un balzo notevole del 3,8%;

- Le attività immobiliari sono cresciute del 2,0%;

- Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un +0,7%;

- I servizi amministrativi e di supporto hanno segnato un aumento dell'1,1%.

Anche nell'intera UE, la tendenza annuale è stata prevalentemente positiva per i settori dei servizi.



Il trasporto e stoccaggio è aumentato dell'1,6%; I servizi di alloggio e ristorazione sono cresciuti dell'1,2%; L'informazione e comunicazione ha visto un robusto +3,5%; Le attività immobiliari sono aumentate del 2,0%; Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un incremento dello 0,9%; I servizi amministrativi e di supporto sono saliti dell'1,0%.

Nel confronto annuale tra gli Stati membri, si osservano differenze ancora più accentuate. La Grecia spicca con un impressionante +25,3%, seguita dalla Lituania (+7,9%) e dalla Danimarca (+6,0%). Queste performance eccezionali suggeriscono particolari dinamiche locali. Sul fronte opposto, si registrano diminuzioni significative in Ungheria (-4,5%), Malta (-3,1%) e Austria (-2,0%). Per quanto riguarda le principali economie europee, l'Italia ha mostrato un leggero calo dello 0,1%, la Germania ha conseguito un incremento dello 0,5% e la Francia ha registrato una crescita dell'1,5%.



Questa panoramica dettagliata evidenzia come la ripresa e la stabilità economica in Europa non siano un percorso uniforme, ma un complesso mosaico di tendenze settoriali e nazionali che meritano costante monitoraggio.