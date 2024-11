Unicredit e Commerzbank: un matrimonio in bilico



Unicredit continua la sua corte a Commerzbank, ma il secondo istituto bancario tedesco per dimensioni resiste alle avance italiane. L'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha confermato l'interesse per l'acquisizione di Commerzbank, ma ha anche ammesso che l'operazione richiederà tempo, con una conclusione non prevista prima di un anno.

Commerzbank fa muro con il buyback

La strategia di Commerzbank sembra essere quella di ostacolare una possibile acquisizione da parte di Unicredit. Il gruppo tedesco ha lanciato un programma di riacquisto di azioni per un valore di 600 milioni di euro, subito dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Questa operazione, che sembra essere più di una semplice misura di ritorno agli azionisti, ha l'obiettivo di aumentare il valore delle azioni e di rafforzare il sostegno degli azionisti contro una possibile avanzata di Unicredit.

Il riacquisto azionario rende più costosa una possibile acquisizione ostile, facendo lievitare il prezzo delle azioni di Commerzbank. Questo complica le cose per Unicredit, che dovrebbe giustificare ai suoi investitori un impegno finanziario maggiore.

Orcel: "faremo questa operazione solo se migliorerà significativamente i ritorni dei nostri investitori"

L'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha dichiarato che l'acquisizione di Commerzbank sarà una "lunga strada" e non arriverà a una conclusione a breve. Orcel ha sottolineato che le elezioni in Germania e altri fattori contribuiscono a rendere l'obiettivo poco più lontano, escludendo quindi una conclusione rapida.

Orcel ha anche affermato che Unicredit "faremo questa operazione solo se non diluirà i ritorni che i nostri investitori si aspettano, anzi dovrà migliorarli significativamente, altrimenti anche per noi non ha senso".

Commerzbank concentrata sulla propria strategia

Bettina Orlopp, Ceo di Commerzbank, ha dichiarato che la banca è concentrata sull'attuazione della sua strategia come istituto indipendente, nonostante il recente ingresso di Unicredit tra i suoi azionisti. Orlopp ha precisato che, al momento, "non c’è nulla sul tavolo" in termini di offerte, aggiungendo che l'unico dialogo avvenuto finora è stato con gli investitori.

Orlopp ha anche sottolineato che la gestione della situazione attuale, inclusa la nuova composizione azionaria, richiede attenzione, ma che la priorità è l'esecuzione della strategia autonomista. "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta", ha ribadito, e ha aggiunto che l'unico scambio avuto fino ad ora è stato tra investitori. "Siamo concentrati sull’esecuzione della nostra strategia e sulla creazione di valore, il che mi sembra molto sensato", ha concluso Orlopp.