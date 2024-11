Trenitalia: nuovo servizio di rimborso automatico per i biglietti regionali elettronici e investimenti in sicurezza e digitalizzazione



L'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, ha annunciato l'introduzione di un nuovo servizio di rimborso automatico per i biglietti elettronici dei treni regionali a partire da gennaio 2024. L'azienda sta investendo anche in digitalizzazione, sicurezza e comfort per migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri.

Rimborso automatico per i biglietti elettronici

Da gennaio 2024, i passeggeri che acquisteranno un biglietto elettronico per i treni regionali di Trenitalia riceveranno un rimborso automatico in caso di ritardi o cancellazioni. Questo nuovo servizio, che si aggiunge alle regole di rimborso già in vigore, mira a semplificare la gestione dei rimborsi per i viaggiatori.

Investimenti in digitalizzazione e sicurezza

Trenitalia sta investendo in diverse iniziative per migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri. Tra queste, il sistema Tap&Tap, che consente di pagare il viaggio con la carta di pagamento contactless, è già stato implementato su alcune linee e sarà gradualmente esteso a livello nazionale. L'azienda ha anche annunciato l'arrivo di nuovi treni Frecciarossa 1000, dotati di più spazio per i bagagli, maggiore accessibilità per i passeggeri a ridotta mobilità e piani commerciali dedicati alle famiglie.

Misure di sicurezza

Per migliorare la sicurezza dei viaggiatori e del personale, Trenitalia sta implementando diverse misure. Tra queste, la riattivazione dei tornelli in alcune grandi stazioni italiane per garantire che solo i passeggeri muniti di biglietto possano salire a bordo dei treni. I nuovi treni sono dotati di telecamere a circuito chiuso e sono "open tube", ovvero con carrozze aperte per permettere una migliore visibilità. La sperimentazione delle body cam per il personale in Emilia-Romagna è in corso da più di sei mesi e i risultati sono positivi.

Gestione delle emergenze ferroviarie

Trenitalia sta investendo anche nella gestione delle emergenze ferroviarie. L'azienda ha annunciato l'arrivo di locomotive di soccorso più veloci e in grado di rialimentare i treni in difficoltà, l'aumento del numero di autobus emergenziali e l'introduzione di "riserve calde", ovvero treni pronti a facilitare il trasbordo dei passeggeri. Trenitalia sta inoltre valutando l'aumento del numero di batterie sui treni per garantire l'aria condizionata per periodi più lunghi e la possibilità di percorrere brevi distanze senza alimentazione.