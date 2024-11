Trend Micro promuove la cybersecurity nelle scuole italiane con 'Noi cittadini digitali'



Trend Micro, leader globale nella cybersecurity, ha lanciato "Noi cittadini digitali", un'iniziativa di educazione rivolta agli studenti delle scuole italiane in collaborazione con Junior Achievement (JA) Italia. L'obiettivo è favorire l'utilizzo sicuro e consapevole di internet e dei dispositivi digitali tra i giovani.

Educazione digitale per le nuove generazioni

L'iniziativa coinvolgerà 15 classi delle scuole medie in tutta Italia, per un totale di circa 300 studenti. A partire dal 20 novembre, volontari esperti di Trend Micro terranno workshop di cybersecurity presso gli istituti scolastici. Il programma culminerà nel Safer Internet Day 2025, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza online, durante la quale verranno presentati i risultati della campagna e lanciate nuove iniziative educative per il prossimo anno. Al termine dei workshop, gli studenti riceveranno un "patentino di cittadinanza digitale" a testimonianza della loro consapevolezza e impegno nel mondo digitale.

Collaborazione per la sicurezza informatica

La partnership con JA Italia fa parte del progetto globale di Trend Micro "Internet Safety For Kids And Family", che mira a fornire a giovani, famiglie e insegnanti gli strumenti necessari per un utilizzo sicuro e consapevole della rete. L'obiettivo è tutelare i minori dai rischi online e promuovere comportamenti responsabili in rete.

Veronica Pace, Head of Marketing di Trend Micro Italia, ha sottolineato l'importanza di accompagnare i ragazzi verso un uso consapevole e sicuro delle tecnologie. "Crediamo che questo sia un compito di noi adulti, di chi educa, e soprattutto delle aziende che lavorano nel campo dell'innovazione", ha affermato. Trend Micro si impegna a formare i cittadini digitali del futuro, offrendo loro gli strumenti e le competenze per navigare online in modo sicuro e consapevole.

Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia, ha sottolineato l'importanza di educare alla sicurezza informatica fin dalla tenera età. "Nella società di oggi, dove i bambini usano la tecnologia fin da piccoli, educare alla sicurezza informatica in classe è fondamentale per crescere cittadini consapevoli", ha dichiarato. La partnership con Trend Micro è un esempio virtuoso di collaborazione tra aziende, associazioni e mondo della scuola per contribuire positivamente alla formazione degli studenti.