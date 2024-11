Pubblico Impiego: le novità del Contratto 2022/24 per i lavoratori statali



Il nuovo contratto per il pubblico impiego 2022/24, che coinvolge 193.851 lavoratori di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici, introduce importanti novità per lo smart working, la settimana corta e l'age management. L'accordo prevede aumenti medi di 165,85 euro lordi al mese per quasi la metà, anticipati già per il 2024 dalla super-indennità di vacanza.

Più flessibilità con lo smart working

Il contratto prevede un forte impulso allo smart working, con la possibilità di lavorare da casa per oltre il 50% del tempo in determinati casi. Inoltre, i buoni pasto saranno riconosciuti anche per le giornate in lavoro agile, eliminando l'attuale disparità di trattamento. Il contratto prevede, inoltre, una nuova norma per le contrattazioni integrative, che dovranno essere avviate entro aprile di ogni anno, con particolare attenzione allo smart working.

Settimana a quattro giorni: sperimentazione limitata

Il nuovo contratto apre alla possibilità di sperimentare la settimana a quattro giorni. Tuttavia, questa opzione è vincolata al mantenimento delle 36 ore settimanali, il che si traduce in giornate lavorative più lunghe. La sperimentazione sembra destinata ad alcune amministrazioni centrali, senza un impatto diretto sui servizi al pubblico.

Age management: un nuovo focus sui lavoratori senior

Il nuovo contratto introduce misure di age management, volte a favorire il passaggio di competenze tra le diverse generazioni. I lavoratori senior avranno maggiori permessi per visite specialistiche ed esami. Questa misura è pensata per agevolare l'integrazione delle nuove tecnologie digitali, considerando l'aumento dell'età media della popolazione del pubblico impiego e la possibilità di lavorare oltre l'età pensionabile.

Aumenti salariali e promozioni

Il contratto prevede aumenti medi del 6%, rispetto alla richiesta sindacale di un recupero pieno dell'inflazione. Gli aumenti variano in base all'inquadramento, con incrementi di 121,40 euro per gli operatori e 193,90 euro per le elevate professionalità. Le indennità per gli incarichi di posizione organizzativa possono raggiungere i 3.500 euro all'anno. Per le promozioni, il contratto proroga la deroga che consente l'accesso anche a chi non possiede i titoli di studio richiesti dal nuovo ordinamento professionale.