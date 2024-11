Milano Cortina 2026: un nuovo look e un budget in crescita



La Fondazione Milano Cortina 2026 ha presentato il Look of the Games, l'identità visiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si svolgeranno in Italia nel 2026.

Un'identità visiva che celebra l'Italia

L'immagine coordinata, caratterizzata da "vibes", scie luminose in movimento, rappresenta un nuovo concetto di bellezza italiana, ispirato alla creatività, all'entusiasmo e all'inclusività. Il Look of the Games è stato progettato per essere riconoscibile in tutto il mondo e creare un'esperienza visiva coesa per spettatori, atleti e partner commerciali.

Il budget dei Giochi: sponsorizzazioni in crescita

La Fondazione Milano Cortina 2026 punta a raccogliere oltre 500 milioni di euro attraverso sponsorizzazioni nazionali, su un budget complessivo di 1,6 miliardi di euro. Ad oggi, la raccolta ha già superato i 350 milioni di euro, con 22 partner ufficiali e un nuovo annuncio previsto la prossima settimana. Il mercato sta rispondendo positivamente, anche grazie al recente successo dei Giochi di Parigi 2024, che ha dissipato i dubbi sollevati dagli eventi a porte chiuse di Tokyo e Pechino. Il budget dei Giochi è suddiviso in tre parti: un terzo è garantito dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) attraverso sponsor globali e diritti televisivi, un terzo proviene dalle sponsorizzazioni italiane, mentre il restante è generato da ticketing, merchandising, licensing e attività speciali.

Un sistema grafico che coinvolge tutti

Il Look of the Games non è solo estetica, ma un sistema che riflette i valori e la cultura dell'Italia, coinvolgendo partner istituzionali e commerciali. Le Clean Venue, un principio sacro del mondo olimpico, garantiranno che le location delle gare siano libere da marchi commerciali, permettendo invece esercizi creativi che esaltano il valore estetico delle competizioni. Al di fuori delle venue, il sistema grafico verrà condiviso con i partner per decorazioni urbane, campagne pubblicitarie e merchandising, creando un'identità visiva comune e immediatamente riconoscibile. Ogni elemento, dai pittogrammi al font, richiama il gesto umano, simbolo di talento e dinamismo, per trasmettere un messaggio universale a miliardi di spettatori.

Il percorso verso i Giochi

La comunicazione dei Giochi e della loro nuova visual identity parte con una serie di video e contenuti distribuiti sui canali digitali, che vedono personalità italiane di spicco come ambasciatori: il pianista e produttore Dardust (Creativity), la campionessa paralimpica Bebe Vio (Energy), il comico Federico Basso (Imagination), lo chef Davide Oldani (Passion) e l'étoile Nicoletta Manni (Style). Queste eccellenze italiane rappresentano simbolicamente i valori che il Look of the Games vuole trasmettere al mondo. Milano Cortina 2026 non è solo una celebrazione dello sport, ma un'opportunità per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo. Con 1,5-1,6 milioni di biglietti previsti in vendita, il percorso di avvicinamento ai Giochi includerà eventi chiave come il programma dei volontari, le competizioni di Coppa del Mondo a Bormio e Cortina, e i test event di febbraio 2025. A novembre verrà svelato il percorso della fiamma olimpica; il 14 aprile verrà poi presentata la Torcia olimpica che attraverserà il Paese per culminare nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro.