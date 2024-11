Mercati azionari in evoluzione: euforia negli Stati Uniti, debolezza in Europa, crolla il Nikkei



Le performance dei mercati azionari globali si sono dimostrate contrastanti in questa settimana, con una forte volatilità e un'intensa incertezza.

Europa in difficoltà: indici negativi

La giornata di ieri ha visto un calo significativo dei principali indici europei. Il Dax tedesco, il Ftse Mib italiano, il Cac francese, l'Ibex spagnolo e l'Eurostoxx hanno registrato performance negative, confermando le tendenze negative delle ultime settimane.

Stati Uniti in ascesa: massimi storici e euforia

Al contrario, i mercati americani hanno mostrato un'euforia evidente, con il Russell 2000 che ha raggiunto nuovi massimi annuali, avvicinandosi ai massimi del 2021. Anche il Nasdaq ha superato i massimi di luglio. Lo S&P500 e il Dow Jones hanno raggiunto nuovi massimi storici, in netto contrasto con le performance europee.

Asia: Nikkei in calo dopo un'iniziale ascesa

Il Nikkei giapponese ha registrato una forte performance positiva ieri, ma è stato seguito da un calo significativo nella notte, con una performance negativa di circa il -2%.

Decisioni delle banche centrali: un punto di svolta?

La situazione attuale è da definirsi in fase di aggiustamento. Non ci sono trend chiari a medio termine, ma le decisioni delle banche centrali, previste per oggi, potrebbero essere decisive per il futuro dei mercati.