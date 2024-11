KraneShares - Rally del mercato azionario cinese: analogie con il passato e nuove sfide



Il mercato azionario cinese ha visto una recente impennata, alimentata dagli stimoli governativi e dall'entusiasmo degli investitori retail. Questo rally ricorda i precedenti boom del 2005-2007 e del 2014-2015, ma presenta anche alcuni elementi distintivi.

Analogie con il passato

Il rally attuale presenta diverse analogie con i precedenti boom del mercato azionario cinese. Innanzitutto, le politiche di stimolo governative, come il cosiddetto "bazooka", sono state un fattore chiave dietro il successo dei precedenti rally. Anche questa volta, le azioni hanno registrato un'impennata in breve tempo, trainate dagli interventi governativi, dall'ottimismo economico e dall'interesse degli investitori esteri. In secondo luogo, l'aumento delle aperture di conti di trading da parte dei privati è un altro segno di somiglianza. Nel 2015, l'allentamento delle normative permise agli investitori retail di accedere a elevati livelli di leva finanziaria, spingendo in alto i prezzi delle azioni. Anche oggi, la base degli investitori retail è in rapida crescita e potrebbe contribuire allo slancio del mercato.

Differenze chiave

Il rally attuale presenta anche alcune differenze significative rispetto al passato. Innanzitutto, il posizionamento degli investitori sia nazionali che esteri è storicamente basso. Negli ultimi anni, il sentiment degli investitori verso la Cina è stato frenato da una combinazione di restrizioni normative, preoccupazioni geopolitiche e rallentamento della crescita economica. Di conseguenza, molti investitori hanno sottopesato i titoli cinesi. Questo ha creato un ampio spazio per una riallocazione del capitale verso il mercato del dragone, con il ritorno dell'ottimismo e della fiducia. Il rally del mercato è quindi guidato non solo dagli stimoli, ma anche da un effetto di recupero. Tuttavia, la fragilità del sentiment degli investitori nei confronti della Cina può portare a un aumento della volatilità nel breve termine.

Inoltre, il livello di leva finanziaria utilizzato dagli investitori azionari è inferiore rispetto ai precedenti cicli di "boom-and-bust". Dal 2015, le autorità di regolamentazione hanno ridotto la possibilità di usare la leva per gli investitori retail. Questo potrebbe significare che l'attuale rally è più sostenibile rispetto al passato.

Un altro fattore distintivo è il supporto senza precedenti da parte della Banca centrale cinese (PBOC). La PBOC ha esteso una linea di swap da 500 miliardi di RMB alle principali istituzioni finanziarie per finanziare i loro acquisti di azioni. Questa mossa senza precedenti garantisce ampia liquidità per gli acquisti di titoli da parte di investitori istituzionali domestici. Il governatore della PBOC, Pan Gongsheng, ha dichiarato che la banca introdurrà altre due tranche del programma di swap, se dovesse essere necessario.

Investire sulla Cina a lungo termine

L'entusiasmo che circonda il recente rally del mercato azionario cinese riecheggia precedenti periodi di forte crescita, trainati dalla politica governativa e dall'entusiastica partecipazione degli investitori retail. Come visto in passato, questi rally hanno il potenziale per offrire rendimenti significativi. Tuttavia, gli investitori dovrebbero affrontare il mercato con una prospettiva equilibrata.

Riteniamo che i mercati azionari cinesi possano continuare a salire sulla base delle indicazioni politiche, anche se gli investitori onshore e offshore spesso interpretano quest’ultime in modo diverso. Le A-shares, ad esempio, hanno reagito positivamente alla conferenza stampa del Ministero delle Finanze (MOF) del 12 ottobre, che prevedeva impegni significativi di spesa e di espansione del deficit per le imprese edili e i governi locali, mentre i mercati offshore hanno ceduto nel giorno di negoziazione successivo. Allo stesso modo, potremmo assistere a reazioni altrettanto disparate agli annunci attesi dal Congresso Nazionale del Popolo (NPC), probabilmente l'unico organo che prenderà una decisione sugli incentivi per i consumatori.

Le A-shares rappresentano quasi il 50% dell’universo investibile del mercato azionario cinese e presentano fattori di rendimento e di rischio differenziati rispetto ai titoli offshore. Riteniamo che una ripartizione 50/50 tra azioni cinesi offshore – soprattutto sui temi ad alta crescita come l’e-commerce - e azioni onshore offra un approccio più equilibrato agli investitori globali e possa determinare un rapporto rendimento / rischio migliore nel lungo periodo.