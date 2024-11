Intelligenza artificiale: nel settore farmaceutico più di una su due l'utilizza già



Nel 2024, l'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando profondamente il settore farmaceutico. L'analisi settoriale del rapporto Ascendant di Minsait (Indra Group) rivela che oltre la metà delle aziende farmaceutiche (55%) utilizza l'AI per la progettazione di prodotti e servizi, soprattutto farmaci. L'AI viene implementata anche per operazioni specifiche del settore, come la cybersicurezza, il marketing e la gestione dei sistemi.

Le applicazioni dell'AI nel settore farmaceutico

L'AI sta rivoluzionando i processi del settore farmaceutico. Le aziende stanno investendo nell'AI per migliorare la velocità e l'accuratezza della scoperta di nuovi composti, per prevedere i risultati delle sperimentazioni cliniche e per ottimizzare la produzione. Inoltre, l'AI sta aprendo nuove possibilità nell'analisi delle malattie, nello sviluppo e nella produzione di farmaci, e nella gestione della catena di approvvigionamento.

Un esempio concreto è l'utilizzo di telecamere per la visione artificiale per l'analisi della qualità nella produzione di farmaci. Inoltre, l'AI può essere utilizzata per prevedere se un paziente con diabete svilupperà altre malattie o per monitorare lo stato di salute di persone con malattie cardiache.

Le motivazioni e le sfide nell'adozione dell'AI

Il rapporto Ascendant evidenzia che le aziende farmaceutiche sono motivate ad adottare l'AI per migliorare l'efficienza operativa (70%), il processo decisionale (34%) e l'esperienza dei clienti (31%). Tuttavia, l'adozione dell'AI presenta alcune sfide. La carenza di professionisti specializzati in AI (36%), la mancanza di una visione strategica da parte del management (35%) e l'incertezza normativa (31%) sono i principali ostacoli all'implementazione dell'AI.

Il futuro del settore farmaceutico con l'AI

Il settore farmaceutico è un motore fondamentale dell'economia europea, con investimenti significativi nella ricerca e nello sviluppo. L'emergere dell'AI sta aprendo nuove possibilità per accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci, migliorare l'efficienza operativa e rispondere alle sfide del settore. Secondo Arancha Pérez-Navarro, direttrice di Consumo, Retail e Farma in Minsait, l'AI offre alle aziende farmaceutiche l'opportunità di aumentare la loro competitività e di integrare soluzioni innovative per ottimizzare i processi e il processo decisionale strategico.

Il settore farmaceutico è destinato a investire 8 miliardi di euro nei prossimi tre anni per potenziare la ricerca, migliorare i processi produttivi, promuovere la digitalizzazione e la sostenibilità. L'AI è un elemento chiave in questa trasformazione, offrendo un grande potenziale per il futuro del settore farmaceutico.