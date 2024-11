Elezioni USA 2024: Bitcoin vola sopra i 76.000 dollari e non si fermeranno le criptovalute



La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane ha scatenato un'ondata di entusiasmo nel mondo delle criptovalute, con Bitcoin (BTC) che ha superato per la prima volta i 76.000 dollari.

Criptovalute in rally

Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico a 76.330 dollari, segnando un aumento del 9,5% nelle ultime 24 ore. Anche Ethereum (ETH) ha registrato un forte rialzo, raggiungendo quasi i 2.700 dollari, con un incremento dell'11% nello stesso periodo. Il CoinDesk 20 Index, che misura l'andamento di un paniere di 20 criptovalute, ha guadagnato il 10,7%, trainato dalle performance positive di Uniswap (UNI), Solana (SOL) e Render (RNDR). Il forte rally delle criptovalute ha portato a liquidazioni per 592 milioni di dollari in posizioni di trading derivativo a leva, secondo i dati di CoinGlass. La maggior parte delle liquidazioni, circa 390 milioni di dollari, sono state dovute a posizioni short a leva, ovvero scommesse su un calo dei prezzi, dando luogo a uno dei più grandi "short squeeze" degli ultimi sei mesi.

Azioni delle criptovalute in crescita

Le azioni delle società legate al mondo delle criptovalute hanno seguito la tendenza al rialzo, con Coinbase (COIN) che ha registrato un balzo del 31%. Anche i produttori di Bitcoin Riot Platforms (RIOT), TeraWulf (WULF) e CleanSpark (CLSK) hanno visto un aumento dei loro titoli tra il 20% e il 25%.

Un clima più favorevole per le criptovalute?

Il rally delle criptovalute è avvenuto in un contesto di forte rischio, con l'indice Nasdaq e l'S&P 500 in crescita rispettivamente del 3% e del 2,5% dopo la vittoria di Trump. Gli analisti ritengono che la vittoria dei repubblicani sia un segnale positivo per il settore delle criptovalute, in quanto potrebbe portare a un ambiente normativo più favorevole negli Stati Uniti. David Lawant, responsabile della ricerca presso il crypto prime brokerage FalconX, ha affermato in un rapporto: "È difficile pensare a un risultato elettorale migliore per il settore. Ci aspettiamo che nei prossimi mesi e trimestri si rafforzino le aspettative di importanti miglioramenti normativi". Lawant ha aggiunto che una maggiore chiarezza normativa potrebbe portare alla creazione di nuovi prodotti ETF sulle criptovalute, coprendo i principali asset digitali e potenzialmente anche un indice più ampio, dando maggiore fiducia agli imprenditori e agli investitori per il lancio di token negli Stati Uniti. Tuttavia, Lawant ha anche evidenziato i rischi a breve termine, tra cui "azioni di enforcement last-minute da parte di funzionari in partenza".

Il futuro di Bitcoin

Il nuovo massimo storico raggiunto da Bitcoin segna una decisiva rottura dalla fase di consolidamento di otto mesi, che ha messo a dura prova la pazienza degli investitori. Gli analisti ritengono che Bitcoin abbia ancora spazio per crescere. Bob Loukas, trader cross-asset molto seguito, ha scritto in un post su X: "Ogni volta che guardo Bitcoin dopo le elezioni, non ci sono più scuse o motivi per cui non possa salire a razzo nei prossimi 9-12 mesi". Il prossimo evento chiave da monitorare è la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di giovedì, durante la quale i mercati si aspettano un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve di 25 punti base, secondo il CME FedWatch Tool.