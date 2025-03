UniCredit completa l'acquisizione di Aion Bank e Vodeno per 376 milioni di euro

L'istituto di credito sottolinea come questa acquisizione dimostri la sua attenzione al valore incrementale derivante da investimenti che migliorino il supporto ai clienti in tutta Europa. L'operazione rappresenta un'accelerazione per UniCredit nel settore del digital banking, segnando una delle prime volte in cui una banca acquisisce la piena proprietà di una tecnologia innovativa, svincolandosi da fornitori terzi. Questo posiziona UniCredit in modo distintivo rispetto ai fornitori di tecnologia, alle neobank

- e agli operatori tradizionali in fase di trasformazione digitale.

Grazie alle sinergie tra Aion Bank e Vodeno, UniCredit avrà accesso a una piattaforma cloud-based innovativa, scalabile e flessibile, basata su connettività API e tecnologia smart contrac, integrabile con i processi bancari esistenti.

Questo consentirà di offrire un'esperienza utente di alta qualità, combinando l'agilità di una neobankcon la solidità finanziaria di un operatore tradizionale.

Inoltre, UniCredit beneficerà dell'accesso alla tecnologia e al team di Vodeno, ottenendo maggiore flessibilità nello sviluppo di nuovi prodotti e nell'integrazione di soluzioni esterne, con costi di servizio inferiori rispetto alle banche tradizionali e tempi di sviluppo più rapidi. I piani iniziali includono il rientro nel mercato polacco, l'espansione nei paesi limitrofi dell'Europa occidentale e l'offerta di soluzioni di embedded finance .

UniCredit potrà sfruttare la licenza bancaria e l'offerta mobile-first di Aion Bank per i clienti retail e PMI, espandendo l'offerta banking-as-a-service (BaaS) di Aion Bank e Vodeno in mercati chiave come Germania e Polonia.

Questo permetterà alla banca di integrare i propri servizi, dall'accesso al conto ai prestiti, direttamente nelle piattaforme digitali non bancarie, migliorando l'esperienza del cliente. UniCredit prevede di investire fino a 200 milioni di euro, con un paybackinferiore ai due anni, puntando ad acquisire 2,5 milioni di clienti, raggiungendo un Roac superiore al 25% e un rapporto costi/ricavi del 34% entro tre anni, con un impatto significativo sull'utile netto del gruppo.

"Il nostro impegno a fornire costantemente i migliori rendimenti sul mercato e distribuzioni sostenibili nel tempo è perfettamente bilanciato con l’impegno a investire nel futuro," ha dichiarato Andrea Orcel, ceo di UniCredit. "Aion Bank / Vodeno rappresenta un investimento sia per migliorare la nostra capacità tecnologica sia per il nostro business, consentendoci di crescere in modo significativo attraverso l’ingresso in nuovi mercati, settori e segmenti di clientela.



"