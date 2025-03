Rafa Nadal entra nel mondo di linkedin: una nuova partita per il campione

Attraverso il suo profilo, il campione spagnolo condividerà le lezioni apprese sul campo e fuori, offrendo uno sguardo privilegiato sulle sue iniziative imprenditoriali e sul suo impegno nel formare le future generazioni attraverso la Rafa Nadal Academy e la Rafa Nadal Foundation.

"E' un onore dare il benvenuto a Rafael Nadal su LinkedIn", ha commentato Marcello Albergoni, country manager per LinkedIn Italia.

"La sua presenza sulla piattaforma rafforza il nostro impegno nel creare uno spazio in cui leader di diversi settori possano condividere le proprie conoscenze per ispirare gli altri. Da tennista, ho sempre ammirato Rafael non solo per le sue straordinarie doti sportive, ma anche come modello di comportamento da leader dentro e fuori i campi da tennis. La sua esperienza di leadership e nell’educazione sarà di grande valore per la nostra comunità globale.



L'apprendimento continuo è proprio uno dei principali motivi per cui i nostri utenti scelgono di tornare su LinkedIn, giorno dopo giorno".

Nadal, nel suo primo post su LinkedIn, ha sottolineato l'importanza dello sport e dell'educazione: "Nel corso della mia carriera, ho visto il potere trasformativo dello sport e il suo ruolo fondamentale nell'educazione. Per questo motivo, io e il team che mi ha accompagnato durante tutto il percorso, abbiamo creato progetti ai quali sono molto dedicato. Sia la Rafa Nadal Foundation che la Rafa Nadal Academy sono iniziative focalizzate sulle persone, e il nostro impegno è rivolto a loro". Oltre ai successi sportivi, il tennista ha esteso i progetti educativi della sua accademia a livello internazionale, aprendo centri in:

- Kuwait;

- Grecia;

- Messico;

- Hong Kong;

- Egitto.

In questi paesi, ha ampliato la sua metodologia di allenamento tennistico. Parallelamente, Nadal ha stretto una collaborazione con l'Università Alfonso X El Sabio per creare la "UAX Rafa Nadal University School", un'istituzione focalizzata sulla formazione di professionisti in tre ambiti principali: salute, sport e business. L'impegno di Nadal nel mondo degli affari si concretizza anche con il lancio del marchio di integratori sportivi 'NDL Pro Health', in collaborazione con Cantabria Labs, e con la co-fondazione, insieme a Meliá, della catena alberghiera mediterranea ZEL, già presente a Maiorca, in Costa Brava e a Punta Cana.

L'espansione internazionale di Rafael Nadal e il suo impegno nel settore dell'istruzione si sposano perfettamente con l'obiettivo di LinkedIn di offrire opportunità a ogni membro della forza lavoro globale, consolidando ulteriormente la piattaforma come punto di riferimento per la formazione continua e lo sviluppo professionale.