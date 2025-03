Natalità in calo: record negativo nell'unione europea nei dati EuroStat

Il tasso di fertilità totale nell'UE nel 2023 si è attestato a 1,38 nati vivi per donna, in calo rispetto all'1,46 del 2022. Questo dato è significativamente inferiore al tasso di sostituzione di 2,1 figli per donna, necessario per mantenere stabile la popolazione nel lungo periodo.

La diminuzione della natalità si configura come una sfida complessa, con implicazioni di vasta portata per l'economia, il welfare e la società nel suo complesso. Analizzando i dati dei singoli paesi, emergono notevoli differenze. Nel 2023, la Bulgaria ha registrato il tasso di fertilità più alto nell'UE, con 1,81 nati vivi per donna, seguita dalla Francia con 1,66 e dall'Ungheria con 1,55.

Questi paesi sembrano resistere meglio alla tendenza generale, grazie a politiche di sostegno alla famiglia o a specificità culturali.

All'estremo opposto della classifica, Malta ha il tasso di fertilità più basso, con solo 1,06 nati per donna, seguita dalla Spagna con 1,12 e dalla Lituania con 1,18. - Bulgaria: 1,81 nati vivi per donna; - Francia: 1,66 nati vivi per donna; - Ungheria: 1,55 nati vivi per donna; - Malta: 1,06 nati vivi per donna; - Spagna: 1,12 nati vivi per donna; - Lituania: 1,18 nati vivi per donna. Questi numeri evidenziano una frammentazione demografica all'interno dell'Unione Europea, con alcune nazioni che affrontano una crisi della natalità più acuta di altre. Le cause di questa diminuzione generalizzata sono molteplici e complesse.

Fattori economici come l'aumento del costo della vita, la precarietà del lavoro e la difficoltà di accesso agli alloggi possono scoraggiare le giovani coppie dal mettere al mondo dei figli.

A questi si aggiungono fattori sociali e culturali, come il cambiamento dei modelli familiari, l'aumento dell'età media al primo figlio, la maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la crescente attenzione alla realizzazione personale.

Inoltre, la pandemia di Covid-19 potrebbe aver avuto un impatto negativo sulla natalità, a causa dell'incertezza economica e sanitaria che ha generato. Questi dati, pubblicati da Eurostat, pongono una seria sfida per i governi europei, chiamati ad adottare politiche efficaci per invertire la tendenza e sostenere la natalità.

Misure come incentivi economici per le famiglie, servizi di assistenza all'infanzia accessibili, politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia e sostegno all'occupazione femminile potrebbero contribuire a creare un ambiente più favorevole alla genitorialità.

promptimg





Panoramic view of a deserted playground under a cloudy sky, symbolizing declining birth rates.