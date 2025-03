Mic: un'istantanea sull'economia italiana a febbraio 2025

Nello stesso mese, si stima una sostanziale stabilità, in termini congiunturali, delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate, interessate dalle diverse forme d’integrazione salariale. Il combinarsi di queste dinamiche avrebbe lasciato il tasso di disoccupazione esteso al 7,0%, valore già rilevato a gennaio. L'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto si conferma al 2,0%. Questo dato è influenzato da dinamiche meno spinte dei prezzi dei prodotti alimentari e, in misura minore, dei carburanti.

Tuttavia, l'aumento dei prezzi dei tabacchi, legato alle accise, ha avuto un impatto sulla variazione congiunturale. Si prevede che l'inflazione dei beni e servizi di uso quotidiano rimarrà stabile nei prossimi mesi. Le prospettive a breve termine rimangono incerte, come evidenziato dalle indicazioni contrastanti provenienti da diversi indicatori congiunturali.

L'incertezza sulla direzione dell'economia contribuisce a mantenere un atteggiamento prudente da parte di famiglie e imprese.

Inoltre, il fatto che l'area del disagio sociale si mantenga su valori storicamente contenuti potrebbe favorire un aumento della propensione al consumo delle famiglie, fornendo lo stimolo necessario per migliorare le aspettative di crescita e di occupazione. In sintesi, il Mic di febbraio 2025 offre un quadro di stabilità, ma anche di incertezza. L'inflazione sotto controllo e un mercato del lavoro in tenuta sono segnali positivi, ma la prudenza resta d'obbligo di fronte alle incognite del futuro.

La figura mostra le due componenti del MIC (in rosso l’inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto e in blu la disoccupazione estesa).