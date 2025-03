Mercato immobiliare: compravendite in rialzo, boom di mutui al nord

Anche il comparto degli immobili a uso economico mostra un andamento positivo, con un aumento del 7,9% a livello nazionale. La crescita è generalizzata in tutte le aree geografiche: Nord-ovest (+12,2%), Isole (+8,9%), Nord-est (+8,7%), Centro (+6,2%) e Sud (+1,7%).

Parallelamente all'aumento delle compravendite, si registra un incremento significativo delle convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare. Nel secondo trimestre del 2024, queste ammontano a 85.285, con un aumento dell'8,6% rispetto allo stesso periodo del 2023.

L'incremento dei mutui, tuttavia, non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Se il Centro mostra una sostanziale stabilità (-0,3%), il Nord-ovest registra un vero e proprio boom (+21,0%), seguito dal Nord-est (+5,2%), dalle Isole (+3,7%) e dal Sud (+3,4%). Questa crescita è stata trainata sia dai grandi che dai piccoli centri, con incrementi rispettivamente del +14,2% e del +4,5%.

Analizzando le variazioni congiunturali, ovvero rispetto al trimestre precedente, si nota un aumento delle compravendite nel comparto abitativo nel Nord-est (+2,6%) e nel Nord-ovest (+1,7%), mentre si registra una diminuzione nelle Isole (-3,3%), nel Centro (-1,7%) e al Sud (-0,9%). Per quanto riguarda gli immobili a uso economico, si osserva una diminuzione nel Nord-est (-2,6%), nelle Isole (-2,2%), nel Nord-ovest (-2,1%) e nel Centro (-1,6%), mentre si registra un aumento al Sud (+1,8%).

Nel dettaglio, il 93,7% delle convenzioni riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (230.180), il 5,9% quelli a uso economico (14.433) e lo 0,4% quelli a uso speciale e multiproprietà (952). Rispetto al secondo trimestre del 2023, le transazioni immobiliari aumentano del 3,9% nel comparto abitativo e aumentano del 7,9% nell’economico. A livello territoriale il settore abitativo segna, su base annua, variazioni percentuali positive nel Nord-ovest +13,7%, nel Nord-est +1,0% e al Sud +0,9%, mentre diminuisce nel Centro -3,5% e nelle Isole -0,7%.

Il settore economico è in crescita in tutte le aree geografiche del Paese: Nord-ovest (+12,2%), Isole (+8,9%), Nord-est (+8,7%), Centro (+6,2%) e Sud (+1,7%). Le compravendite crescono nei grandi e nei piccoli centri sia nel settore abitativo (rispettivamente +8,0% e +0,9%) sia nel comparto economico (rispettivamente +8,4% e +7,6%).

Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare sono 85.285. La variazione percentuale calcolata sul dato destagionalizzato è +5,6% rispetto al trimestre precedente, mentre la variazione su base annua calcolata sul dato grezzo è di +8,6%. Su base congiunturale l’aumento interessa tutto il territorio nazionale (Nord-ovest +8,8%, Sud +5,5%, Nord-est +5,1%, Centro +2,4% e Isole +2,1%). Su base annua - fatta eccezione per il Centro che rimane sostanzialmente stabile (-0,3%) - i mutui registrano un aumento nel Nord-ovest +21,0%, nel Nord-est +5,2%, nelle Isole +3,7%, al Sud +3,4% e nei grandi e piccoli centri (rispettivamente +14,2% e +4,5%).



"Il mercato immobiliare italiano, nel secondo trimestre del 2024, mostra un andamento positivo, con una crescita delle compravendite e dei mutui a livello nazionale". Tuttavia, è importante sottolineare le differenze territoriali, con un Nord-ovest in forte crescita e un Centro in contrazione. Un quadro che suggerisce un mercato in movimento, ma con dinamiche complesse e differenziate.