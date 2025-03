Mercato del lavoro statunitense: tasso di disoccupazione sale al 4,1%





Il mercato del lavoro negli Stati Uniti mostra segnali di lieve rallentamento. Il più recente rapporto sull'occupazione indica che il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%, segnando un incremento rispetto al 4% registrato a gennaio.

Nonostante questo aumento, il dato rimane storicamente basso, riportando il tasso di disoccupazione ai livelli di dicembre. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) sottolinea come il tasso di disoccupazione negli USA si sia mantenuto in un intervallo ristretto tra il 4,0% e il 4,2% da maggio 2024.