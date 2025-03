Eurozona in ripresa: lieve aumento del pil e dell'occupazione nel quarto trimestre 2024

Analizzando l'intero anno 2024, il PIL è aumentato dello 0,9% nell'area euro e dell'1,0% nell'UE. Un dato superiore al +0,4% registrato in entrambe le zone nel 2023. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è cresciuto dell'1,2% nell'area euro e dell'1,4% nell'UE nel quarto trimestre del 2024. Oltre al PIL, anche il mercato del lavoro ha mostrato segnali positivi. Nel quarto trimestre del 2024, il numero di persone occupate è aumentato dello 0,1% nell'area euro e dello 0,2% nell'UE, rispetto al trimestre precedente.

Complessivamente, nel 2024, il numero di persone occupate è aumentato dell'1,0% nell'area euro e dello 0,8% nell'UE. Ma quali sono stati i motori di questa crescita?

Secondo i dati di Eurostat, la spesa per consumi finali delle famiglie ha contribuito positivamente alla crescita del PIL, sia nell'area euro (+0,2 punti percentuali) sia nell'UE (+0,3 punti percentuali).

Anche la spesa pubblica e gli investimenti fissi lordi hanno avuto un impatto positivo, seppur più contenuto (+0,1 punti percentuali per entrambi). Tuttavia, non tutti i paesi europei hanno registrato la stessa performance. Nel quarto trimestre del 2024, l'Irlanda (+3,6%) ha registrato l'aumento più elevato del PIL rispetto al trimestre precedente, seguita da Danimarca (+1,6%) e Portogallo (+1,5%). Al contrario, le diminuzioni più marcate sono state osservate a Malta (-0,7%), Austria (-0,4%), Germania e Finlandia (entrambe -0,2%). Per quanto riguarda l'occupazione, la Romania (+2,0%), la Spagna (+0,9%), la Grecia e il Portogallo (+0,5% entrambi) hanno registrato la crescita più elevata del numero di persone occupate rispetto al trimestre precedente.

Le diminuzioni più consistenti si sono verificate in Croazia e Finlandia (entrambe -0,4%), Lettonia e Svezia (entrambe -0,2%). Un confronto con gli Stati Uniti (USA) evidenzia dinamiche diverse. Nel quarto trimestre del 2024, il PIL degli USA è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, un dato superiore a quello dell'area euro, ma inferiore al dato UE. Analizzando i dati sull'occupazione, si osserva che nel quarto trimestre del 2024, il numero di ore lavorate è aumentato dello 0,6% nell'area euro e dello 0,5% nell'UE, rispetto al trimestre precedente. Questi dati, combinati con quelli sul PIL, permettono di stimare la produttività del lavoro. Nel quarto trimestre del 2024, la produttività basata sul numero di persone occupate è aumentata dello 0,4% nell'area euro e dello 0,8% nell'UE rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.



In sintesi, l'economia europea ha mostrato segnali di ripresa nel quarto trimestre del 2024, con una crescita del PIL e dell'occupazione, sebbene con differenze significative tra i vari paesi membri. La spesa per consumi finali delle famiglie ha rappresentato un importante motore di crescita, mentre il confronto con gli USA evidenzia dinamiche economiche differenti.