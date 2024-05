Truffe online: come NordVPN aiuta con l'assicurazione Cyber

Protezione informatica è un tema sempre più importante in un'epoca in cui le truffe online stanno diventando sempre più sofisticate. 'L'errore umano rimane un fattore essenziale nella cybersecurity e nessuno è completamente protetto dalle truffe', afferma Tomas Sinicki, amministratore delegato di Nord Security. Con i benefit dell'Assicurazione Cyber, NordVPN intende integrare le sue soluzioni tecnologiche e sostenere i propri clienti che sono stati colpiti da attacchi informatici.

L'intelligenza artificiale è uno strumento sempre più utilizzato dai criminali informatici per compiere truffe online. Secondo un'indagine di NordVPN, solo in Italia il 20% della popolazione ha subito una truffa per lo shopping online. Le prestazioni dell'Assicurazione Cyber incluse nei bundle di NordVPN per i clienti in Italia coprono il recupero delle perdite da truffa informatica e quelle da frodi per acquisti online.

Il recupero delle perdite è il nuovo benefit offerto da NordVPN ai suoi clienti. Il recupero delle perdite da truffa informatica prevede il rimborso quando un utente ha trasferito fondi da un conto personale in risposta a una truffa informatica. Allo stesso modo, il recupero delle perdite da frodi per acquisti online prevede il rimborso quando un utente ha acquistato online articoli o servizi da un sito web o da una piattaforma commerciale che si è rivelata fraudolenta.