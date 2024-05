Consiglio dei ministri approva decreto legge su imprese agricole e fotovoltaico

Il decreto agricoltura ha previsto anche l'ampliamento del ruolo delle guardie venatorie, consentendo loro di svolgere un'azione più incisiva nell'ambito della lotta al bracconaggio e al controllo delle attività ambientali. Inoltre, sono state inserite disposizioni per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva, con un finanziamento urgente di 150 milioni di euro. Questo intervento mira a sostenere l'occupazione e l'attività degli stabilimenti, ponendo l'accento sulla responsabilità delle gestioni passate nel rispetto degli impegni assunti.Emergenza nazionale per la siccità in Sicilia e rafforzamento del commissarioIl governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la siccità in Sicilia, rispondendo alla grave situazione idrica che affligge la regione. È stato stanziato un primo fondo di 20 milioni di euro per consentire interventi immediati. Inoltre, è stato potenziato il ruolo del commissario per la siccità, Nicola Dell'Acqua, autorizzandolo a implementare un piano straordinario per ottimizzare il sistema idrico italiano. Lollobrigida ha sottolineato la necessità di una pianificazione adeguata per fronteggiare le sfide legate alla siccità, evidenziando la sua ricorrenza ciclica e l'urgenza di affrontarla con strategie a lungo termine.



Clicca per ingrandire l'immagine