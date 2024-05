Come PagoLight sta trasformando l'eCommerce italiano del BNPL

Tecnologie digitali e nuovi modelli di business per ridisegnare le imprese e i mercati sono gli argomenti su cui interverrà Nicola de Cesare, Senior Director E-Commerce & International Markets di PagoLight nella conferenza plenaria in programma. “Ad ogni brand la sua strategia BNPL” è il titolo del workshop tenuto da Luca Lambertini, Head of PagoLight Web, in cui saranno condivise anche le testimonianze di alcuni merchant.

PagoLight è Gold Sponsor della diciannovesima edizione del NetComm Forum e sarà presente durante l’evento con uno stand dedicato. Perfettamente integrabile su tutte le piattaforme di eCommerce attraverso API e plug-in, PagoLight è disponibile su oltre 1.000 store digitali e all’interno di oltre 25.000 negozi fisici, con una capacità di acquisizione complessiva di 25.000 nuovi clienti per mese. Grazie alle distintive competenze di risk management sviluppate da Compass in 60 anni di attività nel credito alle famiglie, oggi PagoLight offre ai merchant un servizio di Buy Now Pay Later per importi fino a €5.000, con rateazioni fino a 24 mesi, con addebito sia su carta di pagamento che su conto corrente. Caratteristiche che hanno permesso a PagoLight di aumentare il volume delle transazioni di circa 2,5 volte negli ultimi 12 mesi, diventando una soluzione di riferimento nel panorama del BNPL italiano.