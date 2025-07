Produzione industriale tedesca: la sorpresa di maggio che spinge l'economia

La crescita di maggio potrebbe indicare che il settore manifatturiero sta effettivamente trovando un percorso verso il recupero. Si nota un momentum positivo in crescita da diversi mesi.

La produzione registrata ad aprile e maggio si è posizionata leggermente al di sopra della media del primo trimestre, alimentando l'ottimismo che il comparto industriale abbia superato la fase più critica. Sebbene la crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) sia prevista in leggera contrazione per il secondo trimestre, un'espansione è attesa nei trimestri successivi, grazie anche a modifiche politiche che forniranno un impulso significativo, al più tardi, nel prossimo anno. Il governo tedesco ha, infatti, approvato un pacchetto di sgravi fiscali pensato per stimolare gli investimenti e riportare l'economia su un sentiero di crescita, dopo due anni di contrazione.

A sostenere la crescita della produzione a maggio sono stati principalmente alcuni settori chiave:

- L'industria automobilistica ha registrato un notevole incremento del 4,9% rispetto ad aprile;

- La produzione energetica è balzata del 10,8%;

- Anche l'industria farmaceutica ha contribuito positivamente al risultato complessivo, con un aumento del 10% a maggio.



Questi numeri migliori del previsto sono stati in parte influenzati dall'acquisto anticipato di prodotti farmaceutici da parte degli Stati Uniti, desiderosi di fare scorta prima dell'entrata in vigore di nuove tariffe. Ciononostante, la produzione in altri settori ha dimostrato una maggiore resistenza alle tariffe di quanto ci si aspettasse. Il confronto meno volatile tra i tre mesi, da marzo a maggio rispetto ai tre mesi precedenti, ha rivelato un aumento della produzione dell'1,4%.

Si ricorda, però, che l'ufficio di statistica ha rivisto al ribasso il dato di aprile, indicando un calo della produzione dell'1,6%, peggiore del declino provvisorio dell'1,4%. Inoltre, gli ordini industriali tedeschi sono diminuiti dell'1,4% a maggio, interrompendo una recente ripresa. Questo calo è dovuto principalmente a una flessione della domanda proveniente dall'area dell'euro. Gli ordini industriali rimangono deboli e il rapido apprezzamento dell'euro negli ultimi mesi è un fattore che peserà sulla produzione nel breve termine.