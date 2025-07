Monte Paschi e la scalata a Mediobanca: il nuovo asse che scuote la finanza italiana

Nel settore, molti scommettono che l’adesione potrebbe attestarsi attorno al 40% del capitale.

I preparativi per l'operazione rivelano uno scenario in evoluzione, con il patto di consultazione che fino a poco tempo fa raggruppava l'11,61% del capitale di Mediobanca, ora significativamente ridotto. Le comunicazioni più recenti mostrano una diminuzione di questa percentuale al 7,88%. In questa dinamica, l'uscita di Mediolanum, che ha azzerato la sua partecipazione del 3,49%, ha rappresentato un evento degno di nota.

Il sostegno di azionisti strategici gioca un ruolo fondamentale in questa partita. I soli soci Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, e Francesco Gaetano Caltagirone detengono quote importanti in Mediobanca, rispettivamente il 19,81% e il 9,98%. Questi stessi investitori vantano partecipazioni significative anche in Monte Paschi, con il 9,87% per Delfin e il 9,96% per Caltagirone, e si sono espressi a favore dell’OPS.



Se entrambi dovessero aderire, quasi il 30% del capitale di Mediobanca transiterebbe nelle mani di Siena. Un ulteriore 5% potrebbe essere facilmente convogliato attraverso l'adesione delle casse di previdenza Enpals ed Enasarco.

Nonostante queste prospettive favorevoli, un elemento frena ancora le adesioni: lo sconto implicito tra i termini dell'OPS e i valori di mercato del titolo. Questa differenza è scesa al 6% rispetto all'8% della settimana precedente, eppure l'offerta di Monte Paschi continua a rimanere inferiore alla valutazione del mercato per le azioni di Mediobanca.

Il controllo di Mediobanca trascende il perimetro della banca stessa, poiché significa mettere le mani anche su Generali, la compagnia assicurativa da tempo ambita da importanti attori finanziari a livello europeo. Piazzetta Cuccia detiene il 13,20% delle Assicurazioni Generali, una percentuale che, grazie all'asse con fondi d'investimento esteri, le assicura il controllo.



I due maggiori soci di minoranza in Generali sono ancora una volta Delfin, con il 10,05%, e Caltagirone, con il 6,9%.

Se Monte Paschi dovesse concretizzare l'acquisizione di Mediobanca, Delfin e Caltagirone si ritroverebbero automaticamente a gestire quella quota del 13,20% di Generali. Questa, sommata alle loro partecipazioni individuali del 17% complessivo, costituirebbe una partecipazione "core" del 30%, attorno alla quale si delineerebbe la futura governance della compagnia. Il Consiglio di Amministrazione di Generali è stato da poco rinnovato e ha visto la conferma del CEO Philippe Donnet per un quarto mandato, in carica fino alla primavera del 2028. Una rottura insanabile con una porzione significativa dell'assemblea dei soci potrebbe però spingere a dimissioni anticipate.

Il Tesoro italiano sta sostenendo le manovre di Delfin e Caltagirone, nell'intento di blindare Generali e tutelare i risparmi italiani.



Proprio all'inizio dell'anno, la compagnia assicurativa ha siglato un accordo con la società di gestione del risparmio francese Natixis per la creazione di una joint venture. Questa alleanza vedrebbe Generali portare in dote circa 650 miliardi di euro e la controparte transalpina altri 1.300 miliardi, dando vita a un colosso europeo del risparmio. La preoccupazione del governo italiano è che centinaia di miliardi di euro possano prendere la via dell'estero, sfuggendo alla gestione e all'impiego nel Paese.

Le inquietudini di Roma non sono affatto isolate; ne è prova l'ostilità del governo tedesco verso il tentativo di scalata di Unicredit su Commerzbank. Anche Berlino teme che i capitali dei risparmiatori tedeschi finiscano per essere investiti al di fuori dei confini nazionali. Questi segnali appaiono negativi per l'unione bancaria tanto auspicata in Europa, ma mai pienamente attuata né davvero voluta da tutti. Tornando al contesto italiano, il successo dell'OPS di Monte Paschi su Mediobanca darà vita a un terzo polo bancario di rilievo, affiancandosi a giganti come Intesa Sanpaolo e Unicredit.



Era questo l'obiettivo originario del Tesoro, ancora azionista dell'11,73% di Siena, seppur con figure diverse. Un esito sorprendente, se si considera che per anni l’attenzione si è concentrata sul salvataggio dei conti di Rocca Salimbeni, operazione costata ai contribuenti sette miliardi di euro.