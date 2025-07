L'influenza dei grandi nomi: i manager che plasmano la reputazione e il mercato in Italia

Il suo punteggio, pari a 88.32, non lascia dubbi sulla sua statura nel settore bancario. La stampa finanziaria di Francoforte lo ha persino riconosciuto come banchiere dell’anno, elogiando i suoi "risultati eccellenti in una continuità impressionante". Subito dietro, a consolidare la sua posizione, si trova Pier Silvio Berlusconi con un punteggio di 85.86. Molti osservatori, sia in Italia che all'estero, stanno attentamente monitorando la sua strategia di espansione per MFE, sottolineando l'ambizione e la visione che sta imprimendo all'azienda. Al terzo posto, con 85.47, troviamo Andrea Orcel, impegnato a sbloccare il complesso risiko bancario. La sua mossa di cedere 209 filiali BPM in aree dove, in caso di futura fusione, si supererebbe il 20% di quota di mercato, gli ha permesso di ottenere un via libera condizionato dall'Unione Europea. Scorrendo la classifica, al quinto posto figura l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, con 81.62, una figura di spicco recentemente nominata Cavaliere del Lavoro.



La sua stabile reputazione testimonia la solidità della sua gestione. Poco più in basso, l'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini mantiene la sua posizione, con un punteggio di 78.03. Al settimo posto, con 78, si registra la salita di una posizione di Alessandro Benetton, che ha beneficiato anche dell'eco del suo nuovo libro intitolato "Mai fermi". Seguono Matteo Del Fante (76.59), il celebre stilista Giorgio Armani (75.27) e Brunello Cucinelli (72.29), quest'ultimo noto per la sua filosofia di "capitalismo umanistico". Entrambe in ascesa di una posizione, troviamo poi Cristina Scocchia (70.22) e Urbano Cairo (70.15). L'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, con 69.57, guadagna tre posizioni. Questo balzo è frutto del rinnovo del contratto dei ferrovieri e dell'importante accordo siglato con Cotral per l'integrazione di bus e treni, azioni che rafforzano la visione di un trasporto pubblico integrato. Restano stabili Pietro Labriola (68.09) e Giuseppina Di Foggia (67.95).



L'amministratore delegato di Iren Luca Dal Fabbro (67.87) sale di due posizioni, anche grazie al successo del suo libro "Proteggere il futuro". Pierroberto Folgiero (67.81) conferma la sua diciassettesima posizione, mentre l'amministratore delegato di Banca Generali Gian Maria Mossa (67.63) avanza di due posti, distinguendosi per aver rifiutato un patto a tre con altri attori di mercato. A chiudere la Top 20 sono Giuseppe Castagna (66.62) e Marina Berlusconi (66.15). Il mondo dello sport ha regalato un'ascesa spettacolare: Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha portato la squadra allo scudetto, e questa impresa lo ha catapultato di venti posizioni, raggiungendo il quarantaduesimo posto. Anche John Elkann, con un incremento di cinque posizioni, conferma un'inversione di tendenza, attestandosi al ventinovesimo posto. Diverse altre figure di spicco hanno mostrato una crescita significativa nella classifica:

- Flavio Cattaneo, salito di tre posizioni fino alla ventiseiesima;

- Aldo Isi, con un incremento di cinque posizioni, ora trentaquattresimo;

- Giampiero Strisciuglio, avanzato di cinque posti, raggiungendo la trentasettesima posizione;

- Paolo Arrigoni, che ha guadagnato cinque posizioni, attestandosi al trentanovesimo posto;

- Francesco Gaetano Caltagirone, con un balzo di sedici posizioni, ora cinquantottesimo;

- Claudio Andrea Gemme, salito di quattordici posti, ottantacinquesimo;

- Yuri Santagostino, che ha registrato un notevole aumento di diciassette posizioni, posizionandosi ottantaseiesimo;

- Giampaolo Rossi, con un aumento di quindici posti, centodiciassettesimo.





Si registrano anche due importanti nuovi ingressi: Antonio Filosa, il nuovo amministratore delegato di Stellantis, che entra direttamente al cinquantunesimo posto, e Agostino Scornajenchi di Snam, che si posiziona sessantaseiesimo, entrambi segnali di una dinamica leadership nel panorama industriale italiano.