Eurozona: le vendite al dettaglio in calo a maggio 2025

In quel periodo, il volume del commercio al dettaglio era aumentato dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,8% nell'UE.

Approfondendo i dati mensili di maggio, si nota che la flessione ha interessato diversi settori chiave. Nell'area dell'euro, il volume delle vendite è sceso dello 0,7% per alimenti, bevande e tabacco. I prodotti non alimentari (escluso il carburante) hanno visto una diminuzione più contenuta, pari allo 0,6%. La contrazione più significativa si è verificata per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati, che hanno perso l'1,3% su base mensile.

Anche nell'UE, l'andamento settoriale nel maggio 2025 è stato negativo rispetto ad aprile. Le vendite di alimenti, bevande e tabacco sono diminuite dello 0,8%. I prodotti non alimentari hanno registrato un calo dello 0,7%, mentre i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati hanno segnato un -1,2%.

Non tutti i paesi hanno seguito lo stesso trend. Analizzando i dati dei singoli Stati membri per cui sono disponibili le statistiche, emergono differenze notevoli nelle variazioni mensili del volume totale del commercio al dettaglio.



Le flessioni più marcate si sono registrate in: Svezia: -4,6%; Belgio: -2,5%; Estonia: -2,2%.

Al contrario, alcuni Paesi hanno visto le vendite crescere in modo significativo: Portogallo: +2,1%; Bulgaria: +2,0%; Cipro: +1,0%.

L'Italia ha fatto registrare un -0,4%, la Germania un -1,7% e la Francia un -0,2%.

Il quadro annuale offre una prospettiva differente, caratterizzata da una ripresa complessiva. Rispetto a maggio 2024, il volume del commercio al dettaglio nell'area dell'euro è aumentato in tutti i settori principali. Le vendite di alimenti, bevande e tabacco sono salite dello 0,5%. La crescita è stata più pronunciata per i prodotti non alimentari, che hanno segnato un +2,4%. I carburanti per autotrazione hanno mostrato l'incremento maggiore, salendo del 2,8%.

Nella UE, il trend annuale è stato simile e leggermente superiore all'area dell'euro. Il volume delle vendite di alimenti, bevande e tabacco è cresciuto dello 0,2%.



I prodotti non alimentari hanno registrato un robusto +2,8%, e i carburanti per autotrazione hanno visto un aumento del 3,3% rispetto a maggio 2024.

Anche su base annuale, la performance varia notevolmente tra gli Stati membri. I rialzi più consistenti nel volume totale delle vendite al dettaglio sono stati registrati a Cipro: +7,9%; in Bulgaria: +7,2%; e Lussemburgo: +6,3%.

Al polo opposto, alcuni Paesi hanno visto le vendite diminuire rispetto all'anno precedente: Finlandia: -2,2%; Lettonia: -1,9%; Svezia: -1,8%.

L'Italia ha fatto registrare un -0,4%. la Germania un +1,6% e la Francia un +3,4%.

In sintesi, i dati di maggio 2025 diffusi da Eurostat mostrano un rallentamento congiunturale dopo un aprile più vivace, ma il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente conferma una dinamica di crescita complessiva per il settore del commercio al dettaglio nell'area dell'euro e nell'UE.



Questa dualità riflette la complessità dell'attuale scenario economico europeo, con fluttuazioni a breve termine che si inseriscono in un trend di ripresa su base annua.