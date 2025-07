Bulgaria verso l'Euro: un'economia in bilico tra crescita e inflazione

L'economia bulgara, nel primo trimestre del 2025, ha registrato una crescita annua del 2,9%, un dato in linea con la media dell'anno precedente, che aveva visto un'accelerazione significativa rispetto al 2023. Consumi e investimenti privati mostrano un chiaro slancio positivo. Questo però è bilanciato da una contrazione delle esportazioni e da un notevole incremento delle importazioni di beni. Nel complesso, i robusti tassi di crescita dei salari, sia nel settore privato che in quello pubblico, hanno sostenuto questo trend favorevole. Dal punto di vista dell'offerta, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, insieme ai servizi finanziari, hanno continuato a performare bene nel primo trimestre. Nondimeno, i settori minerario e dei servizi di pubblica utilità sono tornati in territorio di contrazione.

Per quanto riguarda le prospettive, la crescita del PIL dovrebbe mantenersi costante al 2,8% per il 2025. I salari troveranno supporto in un mercato del lavoro ristretto, favorendo i consumi privati.



Le esportazioni nette, però, potrebbero continuare a pesare sulla crescita nei prossimi trimestri, soprattutto nel breve periodo, dato il protrarsi della tendenza ai consumi. L'industria orientata all'export potrebbe vedere miglioramenti il prossimo anno, grazie a politiche fiscali e stimoli nell'intera Europa, in particolare in Germania. Questo si aggiunge alla combinazione positiva dell'adozione dell'euro e dell'adesione a Schengen, oltre all'effetto base. A un livello più strutturale, il ritardo negli investimenti e nell'assorbimento dei fondi UE frena il potenziale produttivo del Paese nel medio-lungo termine. Ma un più ampio ammodernamento delle infrastrutture a livello regionale, tanto militari quanto civili, dovrebbe apportare benefici marginali compensativi.

Il settore industriale bulgaro ha faticato, restando in territorio negativo e attestandosi circa il 6% al di sotto dei livelli pre-pandemici secondo le ultime rilevazioni. La persistente debolezza dell'attività industriale nei principali partner commerciali, Germania e Romania, ha inciso significativamente su questo andamento.



Nel settore manifatturiero, i dati da inizio anno mostrano un peggioramento generale della situazione, culminato in una contrazione ad aprile e livelli di produzione ancora in calo, leggermente al di sotto dei livelli pre-pandemici per la prima volta da luglio 2021. Altre componenti chiave, come il settore minerario e delle estrazioni nelle cave, oltre alla produzione di energia, rimangono ancor più visibilmente al di sotto dei livelli precedenti alla pandemia.

Nonostante queste difficoltà, vi sono aree in cui sono stati registrati miglioramenti quest'anno, in particolare nella produzione di macchinari e attrezzature, come pure nella produzione di pelle, mobili e prodotti del tabacco. Nondimeno, settori quali l'energia, la farmaceutica o la produzione di metalli di base hanno continuato a indebolirsi. Con i nuovi stimoli fiscali in Germania, si prospettano alcuni vantaggi a medio termine per l'industria bulgara orientata all'export. Nel breve termine, piccoli guadagni tangibili potrebbero emergere dall'adesione a Schengen, dall'adozione dell'euro e, più in generale, dallo sviluppo delle infrastrutture regionali.





Il deficit commerciale ha subito un peggioramento marcato nei primi quattro mesi del 2025, con un aumento del 75% su base annua. L'incremento delle importazioni da Paesi al di fuori dell'UE, unito al calo delle esportazioni sia verso l'Unione Europea che verso altre nazioni, ha contribuito a questo fenomeno. Ciò deriva da deficit commerciali visibilmente più elevati con Cina e Turchia, oltre a un surplus inferiore con la Germania. Si registrano, comunque, anche avanzi commerciali evidenti con la Romania nel primo trimestre del periodo.

Sul fronte dei servizi, la Bulgaria dovrebbe continuare a beneficiare di un altro anno di flussi turistici positivi. Le sue località, sia marittime che montane, rappresentano ancora una destinazione con un buon rapporto qualità-prezzo per i Paesi limitrofi e per l'Europa in generale, specialmente in un periodo in cui l'economia europea rimane relativamente debole. Questo dovrebbe, almeno in parte, compensare i crescenti deficit sul fronte dei beni di consumo quest'anno.





Per quanto riguarda le altre categorie della bilancia dei pagamenti, il conto capitale e i conti dei redditi secondari potrebbero beneficiare di nuovi afflussi di fondi UE nella seconda metà dell'anno. Questi fondi deriveranno sia dai fondi di coesione che da due rate di pagamento del recovery plan europeo, la prima a luglio 2025 e la seconda in autunno.

Gli investimenti esteri potrebbero vedere effetti positivi: la stabilità politica dovrebbe perdurare, benché gli effetti al ribasso sulle mappe di rischio degli investitori stranieri impiegheranno tempo a manifestarsi. Nondimeno, l'adozione dell'euro, abbinata al competitivo regime fiscale del Paese, potrebbe incoraggiare nuove attività nel breve termine. È cruciale monitorare la delocalizzazione di alcune aziende dai Paesi vicini. Continueranno, inoltre, a esserci benefici legati a investimenti guidati dalla NATO e a progetti regionali come il corridoio verticale del gas.

L'inflazione è aumentata in modo evidente nel primo trimestre dell'anno e si è moderata solo leggermente nel secondo trimestre, attestandosi al 3,7%.



I principali fattori trainanti sono stati il ripristino dell'IVA su categorie come ristoranti e pane, l'aumento dei prezzi dei servizi pubblici e delle accise sui tabacchi. Hanno contribuito anche le pressioni sui prezzi dei prodotti alimentari e l'aumento dei salari. La liberalizzazione del mercato energetico per le famiglie non comporta più rischi al rialzo nel breve termine, poiché è stata rinviata a tempistiche incerte.

Questo aumento dei prezzi, dovuto alla prossima adozione dell'euro, si configura come un fattore importante da tenere d'occhio in questa fase. Recentemente, alcune pressioni al rialzo in tutto il Paese, derivanti dal cambio di valuta, hanno occupato le cronache. Ma diverse sanzioni, campagne di sensibilizzazione e persino boicottaggi, in alcuni casi, dovrebbero, in linea di principio, costituire un freno graduale alla spinta al rialzo. Anche il passaggio dal lev all'euro, in un momento di forte slancio della crescita salariale, contribuisce parzialmente alle pressioni inflazionistiche. Si prevede che l'inflazione al consumo si attesti al 3,9% a fine anno per il 2025 e al 3,0% per il 2026.





La politica di bilancio ha continuato a orientarsi verso settori che stimolano i consumi durante i primi cinque mesi del 2025. Le retribuzioni dei dipendenti e la spesa sociale sono state visibilmente superiori alle spese in conto capitale, rispettivamente 3,7 e 6,2 volte, un aumento rispetto al 2024, quando questi rapporti si attestavano a 3,0 e 5,1. Queste tendenze hanno di recente acquisito importanza nel dibattito sulla sostenibilità dell'andamento dei salari pubblici e persino in alcune prime considerazioni sulla competitività del Paese.

La disciplina fiscale è da tempo un fattore chiave nelle politiche pubbliche bulgare e il debito pubblico del Paese non rappresenta al momento un problema. Nondimeno, la crescente incertezza sul budget, che a sua volta può alterare le dinamiche future delle attività trainate dai consumi, è un fattore da monitorare. Lo scenario di base per il 2025 prevede un deficit di bilancio del 3,0% del PIL.

L'adozione dell'euro in Bulgaria sembra allinearsi alla scadenza del 1° gennaio 2026.



Con le valutazioni positive della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea sui progressi compiuti dalla Bulgaria a giugno, la fase finale del processo a livello esterno è ora l'adozione degli atti legislativi definitivi da parte dell'Ecofin nella riunione dell'8 luglio.

Da quel momento in poi, gli sviluppi nella seconda metà dell'anno si concentreranno maggiormente sui rimanenti affinamenti tecnici e amministrativi. Il dibattito pubblico, caratterizzato da opinioni contrastanti sull'adozione dell'euro, accresce le difficoltà di governance nel breve termine. Il nostro scenario di base prevede, comunque, che la situazione rimarrà sufficientemente gestibile da permettere al Paese di finalizzare l'adozione della moneta unica e di mantenere la propria politica di bilancio in linea con le norme UE nel medio termine.