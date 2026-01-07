Inflazione annua 2025: Eurostat e Istat rivelano la diversa pressione sui prezzi al consumo



La Germania ha stimato un'inflazione annuale del +2,0%, allineata con la media dell'area. L'Italia, invece, ha mantenuto un profilo più contenuto, stimando un +1,2%, mentre la Francia ha registrato un tiepido +0,7%.

Quando si osservano le componenti principali che determinano i prezzi al consumo eurozona, si nota una persistente rigidità in alcuni settori chiave. I servizi dovrebbero mantenere il tasso annuo più elevato, attestandosi al 3,4% a dicembre, in lieve flessione dal 3,5% di novembre. Questo fattore è particolarmente rilevante per le imprese che utilizzano servizi logistici, finanziari o di consulenza.

Gli altri aggregati mostrano invece il seguente scenario:

- alimentari, alcol e tabacco: 2,6% (in crescita dal 2,4% di novembre);

- beni industriali non energetici: 0,4% (in calo dallo 0,5% di novembre);

- energia:

-1,9% (in forte deflazione rispetto al -0,5% di novembre).

Questo crollo dei costi energetici ha agito come un importante freno generale, ma la tenuta dell'inflazione core, in particolare nel comparto servizi, suggerisce che l'aumento dei costi di base per le imprese è lungi dall'essere risolto.





Il focus sui dati Istat inflazione in Italia

L'istituto nazionale di statistica (Istat) ha confermato che l'inflazione italiana ha compiuto un passo in avanti a dicembre 2025, riportandosi al +1,2% su base annua. Questo dato preliminare è fondamentale.

Il prezzo medio della vita per il 2025 è cresciuto dell’1,5% rispetto all’anno precedente, un'accelerazione decisa se confrontato con il +1,0% registrato nel 2024. Questo incremento annuale è stato fortemente influenzato dalla dinamica dei Beni energetici regolamentati, che sono balzati del +16,2% (contro il -0,2% del 2024), e dall'aumento dei costi dei Beni alimentari non lavorati, che si sono mossi al +3,4% (rispetto al +2,3% precedente).

L'analisi dell'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come energetici e alimentari freschi, si attesta a +1,9% per il 2025, mostrando una lieve frenata rispetto al +2,0% del 2024. Ciononostante, il livello è significativo e indica una pressione strutturale sui prezzi al consumo.





A dicembre, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha segnato un aumento dello 0,2% su base mensile. L'accelerazione congiunturale è stata determinata in larga parte da alcuni fattori specifici.

La spinta inflazionistica di dicembre deriva principalmente da:

- la crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (passati da +0,9% a +2,6% annuo), spinta anche da fattori stagionali;

- l’incremento degli Alimentari non lavorati (da +1,1% a +2,3% annuo) e lavorati (da +2,1% a +2,6% annuo).

Questa crescita è stata solo in parte bilanciata dalla diminuzione dei prezzi degli Energetici regolamentati (da -3,2% a -5,3% annuo) e da un rallentamento dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. L'accelerazione mensile nei Servizi relativi ai trasporti (+3,1%) e negli Alimentari non lavorati (+0,4%) è la vera causa dell'aumento congiunturale complessivo.

Questa ripartizione è cruciale per comprendere l'impatto sull'inflazione nei servizi.



Questo settore, che rappresenta una fetta importante dei costi operativi per molte imprese, continua a registrare aumenti superiori alla media, specialmente in aree critiche come i trasporti.

Il ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, un aggregato spesso osservato con attenzione dalle aziende del settore retail e logistico, si è accentuato, passando da +1,5% a +2,2%. Anche i prodotti ad alta frequenza d’acquisto hanno registrato una crescita sostenuta, salendo da +2,0% a +2,2%.

In media, nel 2025, l’inflazione calcolata al netto dei soli energetici mostra un aumento medio annuo del 2,0%, mentre l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) su base annua si accelera a +1,2% a dicembre. La variazione tendenziale media dell'IPCA per tutto il 2025 si attesta a +1,7%, in aumento rispetto al +1,1% registrato nel 2024. Questo scenario complesso richiede ai decisori aziendali una gestione oculata dei margini e una pianificazione finanziaria rigorosa per mitigare l'impatto dei costi in crescita.