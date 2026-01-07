Il FTSE MIB frena: ecco i segnali d'allarme che affondano Piazza Affari



Anche i Titoli finanziari Piazza Affari hanno contribuito negativamente alla performance complessiva dell’indice. Il settore bancario ha risentito dell'allargamento dello spread BTP-Bund, un indicatore chiave della percezione del rischio sul debito sovrano. Il ritorno ad un differenziale più ampio ha innescato una reazione immediata sulle quotazioni. Le principali banche hanno chiuso in rosso:

- UniCredit ha perso l’1%;

- Intesa Sanpaolo ha registrato un ribasso dell’1.2%;

- Generali ha ceduto l'1.8%;

- MPS è scesa dello 0.9%. Questa dinamica dimostra come la volatilità sui titoli di Stato continui ad avere un BTP-Bund spread impatto banche significativo, rendendo difficile la stabilità degli istituti di credito, nonostante le prospettive di rialzo dei tassi. Ciononostante, alcuni settori hanno dimostrato una notevole resilienza, sovraperformando il mercato generale e fornendo segnali positivi. Le società di pubblica utilità, le cosiddette utilities, sono state tra i titoli più dinamici.



Enel ha guadagnato lo 0.8%. Il rialzo più consistente è stato quello di Italgas, che ha registrato un’impennata del 5.4%. Questo balzo è legato a un effetto tecnico scaturito dall'annuncio di Snam, anch'essa in rialzo del 2.5%, relativo all’emissione di un green bond convertibile per un valore di 500 milioni di euro, destinato ad essere convertito in azioni Italgas già esistenti. Nel frattempo, nel settore dell'industria e della difesa, Leonardo ha messo a segno un robusto incremento del 5.1%. Questo rialzo appare connesso all’aumento delle tensioni geopolitiche internazionali, incluse le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Trump in merito alla Groenlandia, che hanno riacceso l'attenzione sugli investimenti in sicurezza e difesa. Un altro protagonista della giornata è stato il settore delle telecomunicazioni. TIM è balzata in avanti del 5.8% dopo aver presentato un accordo preliminare per la condivisione della rete radio (RAN-sharing) con Fastweb e Vodafone.



Questa alleanza strategica mira ad accelerare notevolmente il dispiegamento delle infrastrutture 5G nelle aree rurali del Paese. Queste Strategie 5G TIM Fastweb sono viste come essenziali per il futuro digitale italiano, promettendo efficienza operativa e costi ridotti per tutti gli operatori coinvolti nell'iniziativa. Le manovre societarie e gli accordi infrastrutturali continuano dunque a generare valore, anche quando il sentiment generale del mercato si fa più cauto.