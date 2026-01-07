Crescita PIL ferma: la Grande Distribuzione Organizzata valuta la chiusura domenicale supermercati per recuperare 2,6 miliardi



Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, che riunisce 72 cooperative con ricavi per 16,4 miliardi di euro, ha lanciato un appello al sistema distributivo per una riflessione condivisa.

Dalle Rive ha sottolineato che «L’Italia nel 2026 sarà un paese con una crescita poco significativa, vicina allo zero, con consumatori con una capacità di spesa compressa dalle spese obbligate». In questo contesto, l’idea è di trovare un punto d'incontro con l'industria per la chiusura domenicale supermercati. Questa decisione, che comporterebbe sei giorni di apertura, mira a contenere il costo del lavoro. Il lavoro festivo, infatti, richiede una maggiorazione salariale di almeno il 30%.

L'apertura dei negozi nei giorni festivi venne introdotta dal decreto "Salva Italia" del governo Monti. Oggi, le principali imprese del sistema Coop vedono con favore il passo indietro. L'obiettivo è aprire tavoli di confronto con Federdistribuzione e l'Associazione della distribuzione moderna (Adm) per arrivare a una visione comune.





Secondo l’Ufficio studi Coop, il recupero di produttività ed efficienza derivante dalla chiusura domenicale potrebbe liberare risorse per l'intero sistema della GDO italiana per un valore stimato tra i 2,3 e i 2,6 miliardi di euro. Queste risorse sono vitali per il recupero dei margini GDO sostenibilità e potrebbero essere reinvestite per aumentare le promozioni. Dalle Rive ha anche evidenziato che le indagini interne mostrano che i dipendenti preferirebbero non lavorare la domenica e che circa un italiano su tre non effettua acquisti in quel giorno, indicando che la spesa si sposterebbe facilmente negli altri giorni della settimana.

Il panorama per i consumi Italia 2026 si presenta critico, influenzato dalle incertezze geopolitiche globali. Un mix di preoccupazione e incertezza coinvolge oltre sei italiani su dieci, come rilevato da due recenti sondaggi realizzati dall’Ufficio studi Coop in collaborazione con Nomisma.

I consumi sono raffreddati in modo significativo dalla priorità data alle spese incomprimibili e di stretta necessità.



Le aspettative di maggiore spesa per utenze e bollette superano di 22 punti percentuali le speranze di pagare meno. Lo stesso schema di aumento atteso si registra per la salute fisica (+10 punti percentuali) e per i generi alimentari (saldo +9).

Ciononostante, all’interno del carrello della spesa, i consumatori stanno operando scelte qualitative ben definite. L'intenzione è quella di acquistare alimenti con meno additivi e conservanti, meno zuccheri e meno grassi. Si prevede che entreranno più ortofrutta e pesce, a discapito di carni rosse e salumi.

Questa cautela e il desiderio di ottimizzazione della spesa amplificano il peso dell’offerta con il marchio del distributore (MDD). L’81% dei manager del food & beverage prevede un aumento della spesa delle famiglie per alimenti e altri beni private label nel largo consumo confezionato. Questo trend è accompagnato da un rallentamento atteso nella crescita dei discount.

La risposta alla pressione economica si traduce in un “rifugio nella casa”: il 70% degli italiani non prevede modifiche alla propria spesa alimentare complessiva, ma un altro 20% ne stima una crescita del budget.



È atteso che i consumi fuori casa saranno sacrificati a favore del delivery, un settore che dovrebbe vedere un incremento.

Per quanto riguarda il comparto del largo consumo confezionato, i manager del settore hanno aspettative prudenti. Due terzi dei dirigenti prevedono un 2026 in linea con un 2025 che ha offerto poche soddisfazioni, con il 22% che si aspetta un peggioramento e solo il 12% che intravede un miglioramento. Se le intenzioni di acquisto si manterranno in area moderatamente positiva, ci si può attendere una crescita a valore dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Ma questa crescita sarà unicamente l'effetto degli aumenti di prezzo, con i volumi reali stimati in calo dello 0,4%. Il mantenimento dei margini GDO sostenibilità resta la priorità assoluta per gli operatori.