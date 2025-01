Ubaldi costruzioni: debutto in Borsa con un boom inatteso

"Abbiamo scelto bene il gruppo degli investitori", ha dichiarato Ubaldi a Teleborsa, evidenziando la fiducia del mercato nella solidità dell'azienda.

Il percorso verso la quotazione non è stato semplice, come ha ammesso lo stesso top manager, ma ha rappresentato una sfida stimolante per l'azienda. L'obiettivo principale di questo passo è stato quello di ottenere maggiore stabilità finanziaria per far fronte al significativo backlog di commesse, pari a 176 milioni di euro al 31 ottobre. Questo afflusso di capitali è fondamentale per sostenere la crescita prevista nei prossimi tre anni.

Ubaldi Costruzioni si distingue per la sua specializzazione nell'edilizia industriale, commerciale e direzionale, ma il suo punto di forza è la partecipazione al più grande cantiere d'Europa, quello della ricostruzione post-sisma del 2016. Con un valore complessivo di 38 miliardi di euro e soli 4 miliardi spesi finora, l'azienda si posiziona come uno dei protagonisti di questo progetto cruciale.

"Siamo al centro di quello che è il cantiere più grande d'Europa, della ricostruzione post sisma 2016, un cantiere che vale 38 miliardi" ha sottolineato l'AD. Il piano aziendale, supportato da contratti già firmati, rende Ubaldi Costruzioni particolarmente attraente per gli investitori.

Le previsioni per il 2025 sono molto positive, con una crescita stimata del 35% sia in termini di ricavi che di ebitda, rispetto al 2024. L'obiettivo è raddoppiare le dimensioni dell'azienda nei prossimi tre anni. La società ha debuttato su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il primo giorno di scambi si è chiuso con un rialzo del 50%, con le azioni che hanno raggiunto i 3 euro, rispetto al prezzo di collocamento di 2 euro, portando la capitalizzazione a 28,8 milioni di euro.

Il controvalore del primo giorno è stato di 153 mila euro, con 25 contratti conclusi e 51.100 azioni scambiate.

Questo debutto di successo non è solo un traguardo per Ubaldi Costruzioni, ma anche un segnale positivo per il mercato italiano, dimostrando la resilienza e il dinamismo delle PMI del settore edile. L'azienda guarda al futuro con ottimismo, forte di una solida base e di un percorso di crescita ben definito. Il 2025 si presenta come un anno cruciale per raggiungere nuovi obiettivi e consolidare la sua posizione nel mercato.