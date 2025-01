Thefork: sconti gourmet e opportunità nascoste per agevolare il business dei ristoranti

La selezione Insider non è una lista qualsiasi. Include ristoranti segnalati da guide autorevoli come la Guida MICHELIN, Identità Golose, Gambero Rosso e L'Espresso. Rientrano anche quei locali che hanno ottenuto ottimi punteggi dagli utenti di TheFork, con una valutazione media di 9.2 su 10, e con punte che variano da un minimo di 8 fino a un massimo di 9.9. La qualità è garantita: tra i partecipanti si contano più di 20 ristoranti della Guida Michelin.

Quali sono le città più coinvolte? Al primo posto Roma con 89 ristoranti, seguita da Firenze con 69, Milano con 68, Napoli con 34 e Torino con 18, Palermo con 17 e Bari con 14. Queste città sono pronte ad accogliere i clienti con offerte speciali, rendendo l'alta cucina un'esperienza alla portata di molti.

Ma perchè questa iniziativa?

Le Insider Weeks sono anche un'opportunità per i ristoratori. Gennaio e febbraio sono mesi tradizionalmente difficili per il settore, con una spesa media più bassa nella ristorazione italiana, secondo Statista. Questa iniziativa offre una soluzione: gli sconti e la visibilità fornita da TheFork possono attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti, trasformando un periodo di bassa affluenza in un'occasione di crescita. TheFork, attraverso una campagna di marketing multicanale, promette oltre 15 milioni di impression e 8 milioni di visualizzazioni video per dare ai ristoranti aderenti una notevole visibilità.

In sintesi, le Insider Weeks non sono solo un periodo di sconti: sono un'occasione per avvicinarsi alla cucina di alta qualità, per i ristoranti sono un'opportunità di visibilità e per tutti è un modo per trasformare la bassa stagione in un momento di crescita e scoperta.

TheFork si dimostra ancora una volta un attore chiave nel settore della ristorazione, con iniziative che creano valore per tutti.

“Questa iniziativa è un'opportunità per tutti i clienti di avvicinarsi al mondo della ristorazione di alto livello e una soluzione per i ristoratori per contrastare la bassa affluenza nei mesi di gennaio e febbraio” ha dichiarato un portavoce di TheFork.