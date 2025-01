Quanto costa il calcio in tv? un'indagine di Facile.it rivela i prezzi del tifo da divano

Un investimento consistente, ma secondo l'indagine, i tifosi italiani sono i più fortunati del Vecchio Continente. Non solo la Serie A è stata riconosciuta come il miglior campionato al mondo, ma i costi per seguirla sono, tra quelli analizzati, i più bassi.

Oltre confine, i prezzi per seguire il calcio aumentano. In Inghilterra, per non perdersi nemmeno una partita della Premier League e delle competizioni europee, un tifoso ha dovuto mettere in conto almeno 876 euro all'anno. In Germania e Francia, per seguire i rispettivi campionati e le coppe internazionali, i costi salgono a 888 euro all'anno, circa il 37% in più rispetto all'Italia.

La situazione più onerosa è quella che vivono i tifosi spagnoli. Per vedere in tv tutte le partite de La Liga e le coppe europee, hanno speso ben 1.

320 euro l'anno, il doppio rispetto ai tifosi italiani. Unica consolazione per i tifosi iberici è che in Spagna, per seguire tutto il calcio, è sufficiente un solo abbonamento, mentre negli altri paesi, Italia inclusa, sono necessari più abbonamenti.

Le squadre italiane impegnate nelle coppe europee hanno un impatto sui costi degli abbonamenti. Per seguire Milan, Inter, Juventus, Bologna e Atalanta, impegnate in Champions League, gli abbonamenti annuali sono costati 648 euro, ma possono salire a 900 per chi ha pagato mese per mese. I tifosi di Lazio e Roma, che giocano in Europa League e della Fiorentina, in Conference League, hanno speso circa 600 euro per l'abbonamento annuale.

I tifosi di squadre non impegnate nelle coppe europee, hanno speso 420 euro per seguire la Serie A.

Gli esperti di Facile.it raccomandano di optare per l'abbonamento annuale per risparmiare sui costi totali. Il rinnovo mensile potrebbe essere conveniente solo se la squadra del cuore viene eliminata nelle prime fasi delle competizioni europee. "Per evitare di ritrovarsi a tifare contro, pur di risparmiare qualche euro, è meglio bloccare il prezzo per 12 mesi" hanno detto. I tifosi farebbero bene a tenersi aggiornati sulle offerte delle piattaforme per trovare il piano più adatto alle proprie esigenze.

In sintesi, seguire il calcio in tv ha un prezzo variabile in Europa. Mentre i tifosi italiani godono di costi più contenuti, i tifosi spagnoli si trovano a spendere il doppio per seguire le partite della loro squadra. Una riflessione interessante è che per seguire tutte le partite, in molti paesi è necessario sottoscrivere più abbonamenti, tranne in Spagna, dove un unico abbonamento permette di seguire tutto il calcio.



Ecco le prime cinque posizioni per costo degli abbonamenti annuali, dal più costoso al meno costoso:

1. Spagna: 1.320 euro

2. Germania: 888 euro

3. Francia: 888 euro

4. Inghilterra: 876 euro

5. Italia: 648 euro

La spesa media per gli abbonamenti annuali per seguire tutte le partite di calcio della propria squadra, mostra delle marcate differenze a livello europeo, con i tifosi italiani che risultano essere i più fortunati.