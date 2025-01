Mercato del lavoro in Europa: disoccupazione stabile a novembre 2024

In termini assoluti, nel novembre 2024 si contavano 10,819 milioni di disoccupati nell'area euro e 12,968 milioni nell'UE. La variazione mensile mostra una diminuzione di 39.000 disoccupati nell'area euro e di 16.000 nell'intera UE; su base annuale, invece, si registra un calo di 333.000 disoccupati nell'area euro e 295.000 in tutta l'UE.

Un aspetto da monitorare è la disoccupazione giovanile, ovvero quella riguardante i giovani con meno di 25 anni. Nel novembre 2024, i giovani senza lavoro erano 3,013 milioni nell'Unione Europea e 2,423 milioni nell'area euro. Il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 15,3% nell'UE, in leggera crescita rispetto al 15,2% di ottobre, mentre nell'area euro è rimasto stabile al 15,0%. Rispetto a ottobre, si è registrato un aumento di 24.000 giovani disoccupati nell'UE e di 2.000 nell'area euro. Su base annua, invece, l'aumento è di 159.

000 giovani disoccupati nell'UE e di 101.000 nell'area euro. Questi dati evidenziano che il mercato del lavoro non offre le stesse opportunità a tutti e che i giovani continuano ad affrontare maggiori difficoltà nell'inserimento.

Per quanto riguarda la disoccupazione per genere, nel novembre 2024, il tasso di disoccupazione femminile è stato del 6,1% nell'Unione Europea, mentre quello maschile del 5,7%. Entrambi i tassi sono rimasti stabili rispetto a ottobre. Nell'area euro, il tasso di disoccupazione femminile si è attestato al 6,5% e quello maschile al 6,1%, anche in questo caso senza variazioni rispetto al mese precedente. Questi dati indicano che non ci sono significative differenze di genere nel tasso di disoccupazione, almeno per questo periodo specifico.

Secondo la definizione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), vengono considerati disoccupati coloro che non hanno un impiego, che hanno cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e che sono disponibili ad iniziare a lavorare entro due settimane.

"Questo standard internazionale permette di confrontare i dati sulla disoccupazione tra i vari paesi", precisa Eurostat. Oltre a questi dati sulla disoccupazione, vengono rilasciati anche indicatori aggiuntivi, come il sottoimpiego, i lavoratori part-time che desiderano lavorare di più, le persone in cerca di lavoro che non sono immediatamente disponibili e le persone disponibili a lavorare, ma che non cercano attivamente un impiego. Questi indicatori, che verranno diffusi insieme ai dati LFS relativi al terzo trimestre 2024, offrono una visione più completa della situazione del mercato del lavoro.

In sintesi, se da un lato la stabilità dei tassi di disoccupazione complessivi nell'area euro e nell'Unione Europea può essere vista come un segnale positivo, dall'altro non bisogna trascurare le difficoltà che permangono soprattutto per i giovani e la necessità di monitorare costantemente gli indicatori del mercato del lavoro, al fine di individuare eventuali segnali di allarme e adottare tempestivamente le misure più adatte.