Mercati finanziari: chiusura di Borsa del 7 gennaio 2025 e analisi su quelle internazionali

L'interesse per Telecom Italia è legato alla discussione in corso sulle offerte per Sparkle da parte del Mef e Retelit. A questo si aggiunge una smentita da parte di Palazzo Chigi riguardo a un accordo con Space X di Elon Musk nel settore delle telecomunicazioni, con un valore stimato di 1,5 miliardi di euro. Altri mercati europei hanno mostrato andamenti positivi: Parigi ha guadagnato lo 0,59%, Francoforte lo 0,7%, e Amsterdam lo 0,27%. Madrid è rimasta piatta (-0,23%), mentre Londra ha registrato una leggera perdita (-0,08%). A livello globale, le borse sembrano ancora instabili, con volumi di scambio ridotti a causa delle festività e della chiusura di Wall Street giovedì, per lutto nazionale in onore dell'ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter. Inizialmente positivi, i listini di New York hanno poi invertito la tendenza, seguendo il ribasso di Nvidia (-6,6%), dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico.

L'azienda, leader nei componenti per l'AI, ha presentato a Las Vegas nuovi chip per videogiochi basati sulla tecnologia Blackwell. A pesare sui titoli tecnologici, anche i rendimenti elevati dei Treasury, con il decennale che supera il 4,68%, a causa di dati macroeconomici migliori del previsto e timori di una politica restrittiva della FED. L'inflazione nella zona euro è aumentata meno delle aspettative, mentre il settore dei servizi negli Stati Uniti si è espanso. Questo ha portato a un calo dell'euro. Le banche centrali sono al centro dell'attenzione degli investitori. Ci si interroga se allenteranno la stretta nel 2025 o se si prenderanno più tempo. Nell'eurozona, l'inflazione annua è salita al 2,4% dal 2,2% di novembre, ma è stata inferiore alle stime degli analisti (+2,5%). In Italia, l'inflazione si attesta all'1,3%, come a novembre. Bankitalia ha pubblicato uno studio secondo cui il riciclaggio di denaro nel periodo 2018-2022 è stato stimato tra l'1,5% e il 2,0% del PIL, pari a circa 25-35 miliardi di euro.

Un fattore chiave a livello continentale è il prezzo del gas, dato che l'inflazione tedesca è aumentata a causa dei costi energetici. Ad Amsterdam, i future del gas sono scesi sotto i 50 euro, raggiungendo poco oltre i 46 euro al mwh. L'Unione Europea ha dichiarato che non ci sono problemi di sicurezza nell'approvvigionamento di gas, nonostante la scadenza del contratto di transito del metano russo attraverso l'Ucraina. I livelli di stoccaggio sono intorno al 70% della capacità, superiori alla media pre-bellica. La BCE dovrà valutare questi aspetti nella riunione di fine mese. Per ora, si aspetta un atteggiamento di sostegno verso l'economia. Negli Stati Uniti, il quadro è diverso: Lisa Cook, membro del consiglio della Federal Reserve, ha dichiarato che la FED potrebbe essere più cauta sui tagli dei tassi d'interesse. L'economia statunitense è solida, come dimostrato dall'indice ISM dei servizi di dicembre, salito a 54,1 punti, oltre le attese.



I dati Jolts hanno mostrato un aumento delle offerte di lavoro a novembre, salite a 8,098 milioni. L'euro è nuovamente debole contro il dollaro, sotto la soglia di 1,04. Il petrolio è in rialzo. Il Brent marzo 2025 si attesta a 77,03 dollari (+0,96%) e il greggio texano, febbraio 2025, a 74,25 dollari (+0,94%). A Piazza Affari, le banche mostrano un andamento contrastato. Mps ha guadagnato l'1,88%, mentre Banco Bpm ha perso lo 0,74% e Intesa lo 0,47%. Tra le utility, A2a è salita dell'1,72%. Stellantis ha guadagnato l'1,07%. Il lusso ha visto una buona performance di Moncler (+2,38%). Bene anche Stm (+1,87%), Generali (+1,77%) e Unipol (+1,61%). La performance peggiore è stata di Buzzi, -1,32%. Saipem ha perso lo 0,84%, Nexi l'1,13% e Azimut lo 0,57%. Fuori dal listino principale, Fincantieri è salita del 4,71%, in seguito all'aumento del prezzo obiettivo da parte di Jeffries. Il broker Intermonte ha citato un'intervista di Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti potrebbero chiedere aiuto agli alleati per costruire navi per la marina statunitense.



Le tensioni sui titoli di Stato statunitensi si sono riversate anche su quelli europei, con tassi in aumento. Il BTP decennale è salito al 3,63%, rispetto al 2,48% del Bund di pari durata, con uno spread in leggero aumento a 115 punti base. Il ministero dell'economia ha pianificato un'emissione dual tranche di un nuovo BTP a 10 anni e un nuovo BTP Green a 20 anni, per un importo massimo di 5 miliardi di euro. Per questa operazione, il Mef ha incaricato un pool di banche tra cui Banca Mps, Bnp Paribas, Citibank, Credit Agricole, NatWest e Unicredit. I mercati restano dunque in attesa di ulteriori sviluppi, con l'attenzione rivolta alle prossime mosse delle banche centrali e ai futuri dati economici, mantenendo così una situazione di incertezza che alimenta la volatilità. La divergenza nelle politiche monetarie tra Europa e Stati Uniti continua a essere un fattore chiave da monitorare.