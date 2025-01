Mercati asiatici in rialzo il 7 gennaio, ma l'incertezza sulle tariffe di Trump pesa

“Nessuno sa con certezza quali tariffe o politiche commerciali implementerà l'amministrazione Trump”, ha dichiarato Khoon Goh, responsabile della ricerca per l'Asia presso ANZ. Nonostante questo, si percepisce una certa cautela, poichè il comportamento di Trump è noto per essere imprevedibile e aperto a compromessi, il che potrebbe mitigare le reazioni negative dei mercati. Al contrario, le azioni europee hanno indicato un inizio negativo dopo i guadagni di lunedì. I futures dell'EUROSTOXX 50 sono scesi dello 0,5%, mentre i futures del FTSE hanno perso lo 0,47%. Negli Stati Uniti, i futures dell'S&P 500 sono calati dello 0,07% e quelli del Nasdaq dello 0,16%, nonostante i rialzi della sessione precedente. Il Washington Post ha riferito che alcuni collaboratori di Trump stanno valutando piani tariffari che colpirebbero solo settori ritenuti cruciali per la sicurezza nazionale o economica.

Questa notizia aveva inizialmente innescato un rialzo dei mercati azionari e un calo del dollaro, ma la successiva smentita di Trump sulla sua piattaforma Truth Social ha invertito parte del calo della valuta statunitense. Il dollaro si è attestato vicino ai minimi di una settimana a 108,12, recuperando parte delle perdite precedenti. L'euro e la sterlina hanno continuato i loro guadagni, aumentando rispettivamente dello 0,1% a 1,0402 dollari e 1,25395 dollari. In Cina, l'indice CSI300 e l'indice Shanghai Composite hanno recuperato le perdite iniziali, salendo rispettivamente dello 0,28% e dello 0,17%. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha invece subito un calo dell'1,89%. Le autorità cinesi hanno chiesto ad alcuni fondi comuni di limitare le vendite di azioni all'inizio dell'anno, cercando di calmare i mercati in un periodo difficile per la seconda economia mondiale. I dati sull'inflazione dell'Eurozona influenzeranno le aspettative sui futuri tagli dei tassi di interesse da parte della BCE.

Attualmente i mercati prevedono circa 100 punti base di allentamento nel 2025. La settimana è ricca di pubblicazioni di dati, in particolare dagli Stati Uniti, con il rapporto sui salari non agricoli di dicembre in primo piano venerdì. Altri dati importanti includono quelli relativi alle assunzioni ADP, alle offerte di lavoro e alle richieste di disoccupazione settimanali. Dati positivi potrebbero limitare le aspettative di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, che i mercati hanno già ridotto a soli 40 punti base per il 2025. I verbali dell'ultima riunione della Fed di mercoledì daranno indicazioni sulle previsioni dei tassi, mentre sono previsti interventi di vari policymaker di alto livello. Il rendimento dei titoli del Tesoro americano a 10 anni si è attestato al 4,6057%, dopo essere salito ai massimi da maggio nella sessione precedente. Il rendimento a due anni si è stabilizzato al 4,2599%.



Il dollaro ha raggiunto un massimo di sei mesi contro lo yen giapponese a 158,425. Il dollaro canadese si è rafforzato a 1,4311 per dollaro USA, dopo che il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato le sue dimissioni nei prossimi mesi. “Se il Canada dovesse andare verso elezioni anticipate e un governo conservatore, il dollaro canadese potrebbe apprezzarsi”, ha detto Thierry Wizman, stratega valutario globale di Macquarie. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio ha registrato un leggero calo, con il Brent che è sceso dello 0,03% a 76,28 dollari al barile e il greggio statunitense dello 0,11% a 73,48 dollari al barile. L'oro è salito dello 0,38% a 2.645,41 dollari l'oncia. In sintesi, i mercati asiatici hanno aperto in positivo, sostenuti dalle speranze di una politica commerciale meno aggressiva da parte di Trump. Malgrado questo, persistono incertezze riguardo alle tariffe, che potrebbero avere un impatto significativo sui mercati globali.



I dati economici della settimana e le decisioni delle banche centrali influenzeranno ulteriormente l'andamento dei mercati nei prossimi giorni. I dati economici in arrivo questa settimana, in particolare quelli relativi all’occupazione statunitense, forniranno nuovi elementi per capire le prossime mosse della Federal Reserve e della BCE.