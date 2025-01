Lavoro in Italia dati ISTAT: a novembre 2024 calano gli occupati e i disoccupati, aumentano gli inattivi

Allo stesso tempo, si è registrato un aumento dell'occupazione femminile, dei dipendenti con contratti stabili e dei lavoratori con più di 35 anni. Il tasso di occupazione si è mantenuto stabile al 62,4%.

Il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito dell'1,6%, pari a 24.000 unità in meno. Questo calo ha riguardato soprattutto le donne e chi ha un'età compresa tra i 25 e i 49 anni, mentre si è notato un incremento della disoccupazione nelle altre fasce d'età e, lievemente, tra gli uomini. Il tasso di disoccupazione generale è sceso al 5,7%, con una flessione di 0,1 punti percentuali, mentre quello giovanile è salito al 19,2%, con un aumento di 1,4 punti percentuali.

Parallelamente, si è verificato un aumento del numero di persone inattive, ovvero coloro che non cercano lavoro, con un +0,2%, pari a 23.000 unità. Questa crescita ha interessato principalmente gli uomini e gli under 35, mentre si è osservata una diminuzione nelle altre fasce d'età, con una sostanziale stabilità tra le donne.

Il tasso di inattività è salito al 33,7%, con un aumento di 0,1 punti percentuali.

Nel confronto con i tre mesi precedenti (settembre-novembre rispetto a giugno-agosto), si registra un incremento degli occupati dello 0,2%, pari a 49.000 unità. A questa crescita dell'occupazione si è associata una diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-8,4%, pari a -136.000 unità) e un aumento degli inattivi (+0,9%, pari a +115.000 unità). Rispetto a novembre 2023, il numero di occupati è aumentato dell'1,4% (+328.000 unità), con una crescita che ha interessato uomini, donne e chi ha più di 35 anni, mentre si è registrata una diminuzione per i giovani tra i 15 e i 34 anni. Il tasso di occupazione è cresciuto di 0,5 punti percentuali.

Il confronto con novembre 2023 mostra anche una forte diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-23,9%, pari a -459.000 unità) e un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+2,6%, pari a +323.

000). A novembre 2024, il numero di occupati è di 24 milioni 65mila unità. La diminuzione ha riguardato i dipendenti a termine, che scendono a 2 milioni 652mila, mentre sono cresciuti i dipendenti permanenti, che salgono a 16 milioni 264mila, e sono rimasti stabili gli autonomi, pari a 5 milioni 149mila. Rispetto a novembre 2023, l'occupazione è in crescita (+328mila unità), grazie all'aumento dei dipendenti permanenti (+500mila) e degli autonomi (+108mila), mentre si registra un calo dei dipendenti a termine (-280mila).

«I dati di novembre evidenziano un mercato del lavoro in continua evoluzione, con dinamiche complesse che richiedono un'attenta analisi», ha dichiarato un analista economico. I dati evidenziano un aumento degli inattivi, in particolare tra gli uomini e i giovani under 35. Il tasso di occupazione si è mantenuto stabile al 62,4%, quello di disoccupazione è sceso al 5,7% e il tasso di inattività è salito al 33,7%.



La prossima diffusione dei dati è prevista per il 30 gennaio 2025.

In sintesi, il mercato del lavoro italiano mostra segnali contrastanti, con un calo dell'occupazione a novembre, ma con una crescita nel confronto trimestrale e annuale. L’aumento degli inattivi, in particolare tra i giovani, merita un’analisi più approfondita per comprendere le dinamiche in atto. Il calo dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato e degli autonomi rispetto all'anno precedente, mostra un cambio di direzione nell'ambito del mercato del lavoro in Italia.