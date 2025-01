La bandiera italiana: un simbolo di coraggio e Made in Italy per Confimprenditori





Il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, ha enfatizzato il significato della bandiera italiana, non solo come simbolo, ma come vera e propria narrazione di coraggio, passione e creatività. In occasione della Giornata nazionale della Bandiera, Ruvolo ha dichiarato: "la nostra bandiera non è solo un simbolo, ma il racconto di una storia fatta di coraggio, passione e creatività. Il Tricolore incarna i valori che definiscono l’Italia e il suo popolo". Secondo il presidente, i colori del Tricolore rappresentano l’identità di una nazione che ha costruito un patrimonio culturale, artistico ed economico ammirato in tutto il mondo.