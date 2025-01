HCOB PMI Settore Edile Italiano dicembre 2024: un timido segnale di ripresa a fine anno

Questo dato dimostra una ritrovata fiducia da parte degli imprenditori, che si preparano a soddisfare una domanda in aumento. I nuovi ordini, infatti, mostrano un aumento, anche se moderato, e questo ha portato a un incremento dell'attività sia nel settore residenziale, sia in quello non residenziale, che registrano i massimi rispettivamente da 12 e 7 mesi. L'ingegneria civile, sebbene ancora in contrazione, mostra un rallentamento del declino.

Nonostante questi segnali positivi, le prospettive future restano deboli. L'ottimismo delle imprese edili è diminuito rispetto a novembre, e l'indice delle aspettative future rimane al di sotto della media storica. Questo potrebbe essere dovuto, secondo le dichiarazioni dell'analista Jonas Feldhusen di Hamburg Commercial Bank, alla fine degli incentivi del Superbonus 110, che aveva dato una spinta al settore durante la pandemia.

"La fine dell’anno ha portato nuove sorprese per il settore edile italiano", afferma Feldhusen, sottolineando come il dato di dicembre rappresenti una "buona notizia non solo per l’industria edile italiana ma anche per quella dell’eurozona". Anche la stabilizzazione dell'attività di acquisto, dopo nove mesi di contrazione, è un elemento positivo, così come la volontà di continuare ad assumere per soddisfare la domanda.

Tra i dati emersi, è interessante notare come i tempi di consegna dei fornitori si siano ulteriormente allungati e al ritmo maggiore degli ultimi otto mesi, a causa dei ritardi. Parallelamente, sono aumentati i prezzi dei materiali edili, con un tasso di inflazione dei costi che supera la media del 2024. Nonostante ciò, nel complesso, l'attività ha visto un'espansione, grazie ai nuovi contratti finalizzati per il 2025, con le aziende edili che hanno mostrato una cauta fiducia, anche se la percentuale di quelle ottimiste è solo lievemente maggiore rispetto a quelle che hanno espresso pessimismo.

I dati sono stati raccolti tra il 5 e il 23 dicembre 2024. I risultati principali sono:

L'indice HCOB PMI settore edile è salito a 51.2 da 48.5 di novembre

settore edile è salito a 51.2 da 48.5 di novembre Crescita dell'attività e dei nuovi ordini.

L'occupazione cresce al ritmo maggiore da marzo.

Le prospettive future restano deboli.

L'attività edilizia residenziale e non residenziale sono aumentate.

In sintesi, il settore edile italiano mostra un'inversione di rotta nel dicembre 2024, con un ritorno alla crescita dopo mesi di contrazione. L'aumento dei nuovi ordini, unito a un incremento dell'occupazione, segnala un possibile inizio di ripresa. Non mancano i segnali di debolezza, con un calo dell'ottimismo e una prospettiva futura ancora incerta. La BCE ha fatto sapere che prevede per il 2025 altri due tagli dei tassi di piccola portata, con lo scopo di dare ulteriore impulso all'economia.



Sarà interessante vedere come questi fattori influenzeranno l'andamento del settore nei prossimi mesi.

Un'analisi più dettagliata dei dati, rivela dinamiche diverse all'interno dei tre sottosettori dell'industria edile. L'edilizia residenziale e non residenziale, hanno registrato una crescita dell'attività, mentre l'ingegneria civile ha continuato la contrazione, seppur ad un ritmo minore rispetto a novembre. In sintesi, il recupero del settore è stato innescato principalmente dall'aumento dei nuovi lavori in entrata. I dati hanno rilevato che a dicembre, c’è stato un aumento dell'indice delle attività in tutti i sottosettori, anche se solo i primi due hanno mostrato un'espansione vera e propria, l'ingegneria civile resta moderatamente in contrazione.

Nonostante l'aumento dell'attività, il prezzo pagato per il materiale edile è aumentato per le pressioni al rialzo e le carenze del settore, e questo ha comportato un aumento dei costi.



In conclusione, il settore edile mostra un ripresa della crescita, ma con un ottimismo in calo.